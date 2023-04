Diese Oral-B Zahnbürste erleichtert dir den Alltag & ist jetzt über die Hälfte billiger

Der Super Spar Sale bei MediaMarkt hat nicht nur tolle Entertainment-Deals wie diesen 55 Zoll großen 4K-TV von LG in petto – auch eine elektrische Zahnbürste von Oral-B ist im Rahmen der Aktion aktuell günstig erhältlich. Bis zum 30. Juni kostet die Zahnbürste nämlich nur noch 185 Euro. Für diesen Preis bekommst du ein tolles Gerät zur Zahnreinigung.

Mit Echtzeit Coaching & Andruckkontrolle – Smarte Zahnpflege von Oral-B

Die elektrische Zahnbürste Oral-B iO 9N in der Farbe Schwarz gibt es bei MediaMarkt aktuell über die Hälfte billiger für lediglich 185 Euro. Und dieses Geld ist die Zahnbürste definitiv wert, wie wir auch bereits in unserem Test feststellen konnten. So verfügt das Gerät etwa über gleich sieben smarte Putzprogramme. Von der täglichen Reinigung, über einen sensitiven Modus bis hin zur Extra-Zungenreinigung hast du hier viel Auswahl zur Zahnpflege. Selbst ein Zahnfleischschutz-Programm und eine Tiefenreinigung sind mit der Bürste möglich. Dabei setzt Oral-B auf einen runden Bürstenkopf, der jeden Zahn einzeln umschließen soll. Durch eine Kombination aus sanften Mikrovibrationen und oszillierenden Drehungen wird für eine schonende Reinigung gesorgt. Aufgeladen wird die Zahnbürste dabei innerhalb von nur drei Stunden über die magnetische Click-Ladestation.

Oral-B gehört dabei nicht umsonst zu der wohl bekanntesten Marke im Bereich Zahnpflege, denn hier wurde wirklich an alles gedacht. Auf dem interaktiven OLED-Farbdisplay der Zahnbürste erhältst du beispielsweise ein individuelles Coaching in Echtzeit. Gleichzeitig warnt dich die Andruckkontrolle mit einem roten Licht davor, wenn du zu viel Druck verwendest. Hinzu kommen noch viele weitere Komfortfunktionen, wie etwa eine Erinnerung, sobald der Bürstenkopf gewechselt werden muss. Mit dem Timer hältst du hingegen deine Putzzeit im Auge und die 3D-Zahnflächenanalyse zeigt dir an, welche Stellen du gegebenenfalls vernachlässigst. Für mehr Infos kannst du die Zahnbürste übrigens auch via Bluetooth mit der Oral-B App verbinden.

Für den Preis von 185 Euro bekommst du mit der Oral-B iO 9N also wirklich ein tolles Produkt zur Zahnpflege. Kein Wunder also, dass die elektrische Zahnbürste auch in unserem Test überzeugen konnte. Das Preisschild kann sich dabei genauso sehen lassen wie das Gerät selbst, immerhin sparst du bei MediaMarkt aktuell satte 53 Prozent auf den UVP. Im Netz wird dieser Preis von keinem anderen Anbieter geschlagen. Im Lieferumfang sind für 185 Euro übrigens auch direkt zwei Bürstenköpfe enthalten.