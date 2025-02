Um dich bei deiner Suche nach einer kostenlosen Kreditkarte zu unterstützen, stellen wir dir jetzt die Advanzia Mastercard Gold genauer vor. Besonders die 25 Euro Startguthaben, die du aktuell für die Beantragung bekommst, sowie die gratis Reiseversicherung lohnen sich. Wir haben übrigens bereits eine Übersicht zum Thema kostenlose Kreditkarten mit einem Bonus veröffentlicht. Wenn du möchtest, kannst du dich auch hier mal einlesen, vielleicht findest du ja eine passende Karte.

Die Advanzia Gebührenfrei Mastercard Gold: Das bietet sie dir

Eines der Hauptmerkmale der Kreditkarte: Sie ist komplett kostenlos. Ein neues Girokonto musst du nicht eröffnen. Die Bank räumt dir zudem ein zinsfreies Zahlungsziel für Einkäufe ein. Die monatliche Rechnung musst du jedoch manuell begleichen, einen automatischen Lastschrifteinzug gibt es nicht.

Aber Achtung: Bei Bargeldabhebungen entfällt dieses zinsfreie Zahlungsziel. Der Betrag, den du abhebst, wird also direkt mit einem Sollzins von 22,27 Prozent (effektiver Jahreszins 24,69 Prozent) verzinst. Zwar fallen für das Abheben weltweit sonst keine Gebühren an, du solltest die Schulden aber dennoch schnellstmöglich ausgleichen, um nicht unnötig draufzuzahlen. Dieselben Zinsen sind auch bei einer Teilzahlung fällig.

Sieht ganz schön edel aus: Die Advanzia Gebührenfrei Mastercard Gold

Praktischerweise kannst du die Karte in Apple, Garmin und Google Pay integrieren, sodass du nicht zwingend auf Bargeld angewiesen bist. Für den Einsatz im Ausland, auch in Fremdwährung, kommen keine Extrakosten auf den Rechnungsbetrag. Beachte allerdings auch hier, dass Bargeldabhebungen verzinst werden. Wenn du in Gegenden unterwegs bist, in denen Kartenzahlung eher schwierig ist, solltest du dir lieber mal diese Kreditkarte genauer anschauen.

Die Advanzia Gebührenfrei Mastercard Gold kommt außerdem mit einer Reiseversicherung daher. Diese tritt in Kraft, wenn du mindestens 50 Prozent der Transportkosten oder der Pauschalreise/Kreuzfahrt über die Kreditkarte bezahlt hast. Die Reiseversicherung beinhaltet eine Auslandskrankenversicherung sowie eine Reisehaftpflicht. Eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung ist ebenfalls mit dabei. Wenn du noch mehr über die kostenfreie Versicherung für deinen nächsten Urlaub erfahren willst, dann kannst du hier (PDF) nachlesen.

Jetzt mit 25 Euro Startguthaben!

Noch spannender wird die Kreditkarte durch das aktuelle Startguthaben von 25 Euro. Dieses ist nicht wie bei anderen Banken an einen bestimmten Mindestumsatz geknüpft. Du musst sie lediglich bis zum 31. März einmal benutzen. Der Bonus wird dir dann automatisch auf die Mastercard gutgeschrieben. Du kannst sie ganz einfach hier beantragen und dich per Online-Ident identifizieren.