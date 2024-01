Diese Heißluftfritteuse von Ninja kostet nur 90 Euro – Angebote gelten noch bis Ende Januar

Bis Ende Januar läuft im Ninja-Onlineshop noch der Winter Sale, bei dem viele praktische und coole Küchenprodukte reduziert sind. Bis zu 100 Euro Rabatt sind bei der Aktion drin. Weitere zehn Prozent Rabatt sicherst du dir übrigens, wenn du dich für den Newsletter des Herstellers anmeldest. Wir schauen uns die Aktion genauer an.

Ninja Heißluftfritteuse rund 40 Euro günstiger schnappen

Eins der Highlights der Aktion ist definitiv die Ninja Heißluftfritteuse „AF100EU“. Die kostet im Winter Sale nur noch 99,99 statt 129,99 Euro – mit dem Newsletter Rabatt sparst du nochmal weitere 10 Prozent und landest so bei nur knapp 90 Euro. Mit der Heißluftfritteuse sparst du dir nicht nur ungesundes Fett beim Frittieren, sondern brätst, dörrst und wärmst auch deine Gerichte. Der Frittierkorb bietet ein Fassungsvermögen von üppigen 3,8 Litern und somit genug Platz, um eine ganze Familie mit Pommes und Co. zu versorgen.

Darüber hinaus lohnt sich auch ein Blick auf das Ninja Speedi Rapid Cooking System & Heißluftfritteuse „ON400DE“. Das kostet momentan nämlich nur noch 179,99 statt 199,99 Euro – und mit der Newsletter-Anmeldung senkst du den Preis auch hier noch einmal zusätzlich. Besonders cool: Hierbei bekommst du zehn Zubereitungsarten in nur einem Gerät. So kannst du hiermit neben dem Heißluft-Frittieren etwa auch Backen/Rösten, Grillen, Dampfbacken und vieles mehr. Der Kochtopf des Produkts fasst 5,7 Liter und lässt sich im Anschluss einfach in der Spülmaschine reinigen.

Outdoor-Grill, Smoothie-Maker und mehr stark rabattiert

Und wenn du dir jetzt bereits einen Outdoor-Grill und Smoker für den Sommer günstiger sichern möchtest, solltest du dir den Ninja Woodfire in der Deluxe Schwarz Edition einmal genauer ansehen. Hier streicht der Hersteller gleich 100 Euro vom UVP, wodurch am Ende nur noch 299,99 Euro auf der Rechnung stehen. Damit grillst du einerseits Steaks, Burger, Grillgemüse und mehr – ohne Holzkohle oder Propangas zu benötigen. Du brauchst lediglich einen Stromanschluss für die Inbetriebnahme. Andererseits kannst du mithilfe der mitgelieferten Woodfire Pellets ein authentisches Raucharoma für dein Grillgut kreieren. Eine echte Besonderheit des Kombigrills, die überraschend gut funktioniert.

Ninja Woodfire Elektrogrill für draußen

Aber auch viele weitere Angebote der Aktion sind einen Blick wert. So bereitest du mit dem Ninja Mixer & Smoothie Maker QB3001EUS für nur 49,99 Euro etwa gesunde Smoothies zu oder zerkleinerst Nüsse für dein Müsli im Handumdrehen. Ein paar mehr Funktionen bietet hingegen der Ninja Mixer BN495EU für 97,99 Euro. Der Mixer passt die jeweils nötigen Impulse und Einstellungen von selbst an und erledigt so einen Großteil der Arbeit eigenständig. Du willst ein Kombigerät für Bagel, Paninis, Toasts und Co.? Dann wirf einen Blick auf den Ninja Foodi 3-in-1 Toaster, Grill & Panini-Presse für 129,99 Euro. Das Praktische: Du nutzt ihn nicht nur als Toaster, sondern kannst ihn auch um 90 Grad drehen und so in den Grillmodus für überbackene Sandwiches oder andere Speisen wechseln. Optimal für kleine Küchen!