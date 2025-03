Must-have: Diese Haushaltsgeräte sind Wunderwaffen gegen Allergien

Allergene können sich in Polstern, Textilien und Co. verfangen und fliegen auch in Innenräumen durch die Luft. Daher ist es für Allergiker nötig, regelmäßig das Sofa, Teppiche und sonstige Ecken im Haus gründlich zu reinigen. Einerseits wichtig beim Staubsauger: eine gute Filterung, damit die Allergene nicht wieder in die Luft abgegeben werden. Aber auch eine Selbstentleerungsstation kann helfen, damit du nach der Reinigung nicht wieder in Kontakt mit den Allergenen kommst. Wir zeigen dir drei Produkte, die perfekt für Allergiker geeignet sind, aber gleichzeitig ebenso für alle anderen eine große Hilfe im Haushalt darstellen. Besonders praktisch: Wer bei den Geräten zuschlägt, bekommt derzeit noch einen 50-Prozent-Coupon für Zubehör on top (mehr dazu am Ende des Artikels).

Gegen Kontakt mit Allergenen: Akkusauger mit praktischer Entleerungsstation

Medikamente gegen Allergien oder Luftreiniger können zwar Linderung verschaffen, sie bekämpfen aber nicht die Ursachen der Symptome. Hausstaubmilben oder Pollen sollten daher lieber effizient entfernt werden, damit gar nicht erst Symptome entstehen können. Das Problem: Bei vielen Staubsaugern kommst du nach der Reinigung wieder in Kontakt mit den Allergenen. Doch das muss nicht sein.

Der TINECO PURE ONE STATION 5 Plus Akkusauger erledigt die Entleerung etwa für dich – und zwar für bis zu 45 Tage lang am Stück. So bleiben die Allergene zunächst versiegelt im Behälter des Akkusaugers und danach in der mitgelieferten Entleerungsstation. Die automatische Tiefenreinigung der Bürste und des Staubbehälters sorgt zusätzlich dafür, dass weniger Staubpartikel an der Bürste hängen bleiben. Darüber hinaus ist der Akkusauger mit einem von der SGS zertifizierten 12-stufigen Filtersystem ausgestattet, das 99,99 Prozent kleinster Partikel herausfiltert. So bleibt die Raumluft nach der Reinigung weitestgehend ebenso von Allergenen verschont.

TINECO PURE ONE STATION 5 Plus mit Selbstentleerungsstation

Filterung und gründliche Reinigung können Allergie-Symptome verringern

Etwas günstiger ist hingegen der TINECO PURE ONE A50S. Hier musst du zwar auf die Selbstreinigungsstation verzichten, bekommst dafür aber ebenso eine effektive Filterung geboten, die ebenfalls bis zu 99,99 Prozent feinster Partikel herausfiltert. Obendrein sorgt die hohe Saugleistung von 185 Watt dafür, dass Allergene auch aus Teppichen und Co. entfernt werden können.

Außerdem ist dieser Akkusauger mit diversen Features ausgestattet, die für eine noch gründlichere Reinigung sorgen. So erkennt das Gerät automatisch die Staubmenge und passt die Leistung automatisch an, während die sogenannte LightSense-Funktion dabei hilft, dass feinste Partikel sichtbar werden. Und dank EdgeSense werden selbst Ecken effektiv von Allergenen befreit – hier sammelt sich besonders gerne Staub und Schmutz an, sodass sich die Allergene nur so tummeln können.

TINECO PURE ONE A50S – so sieht der Akkusauger aus

Für noch mehr Sauberkeit: Saugen und Wischen in einem

Eine weitere Alternative, die nebenbei auch das feuchte Wischen erledigt, ist der TINECO FLOOR ONE STRETCH S6. Zwar kannst du diesen nicht als Handsauger verwenden, um etwa das Sofa oder andere Möbel sauberzumachen, aber dafür befreit der Nass- und Trockensauger selbst hartnäckige Verschmutzungen von deinen Böden.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 – Saugen und Wischen in einem Schritt

Gerade versteckter Staub unter Möbeln bleibt häufig unbemerkt und kann Allergien auslösen. Der TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 kommt dank flachem Design auch unter niedrige Möbel – dazu lässt er sich um 180 Grad neigen, sodass du bis in die hinterste Ecke kommst. Außerdem putzt du hiermit immer mit frischem Wasser, da es einen separaten Schmutzwassertank gibt, in dem das Putzwasser nach der Reinigung landet. So verteilst du Bakterien und Allergene nicht im gesamten Haus, sondern sorgst für eine rundum saubere Wohnung. Das Selbstreinigungs- und Selbsttrocknungssystem sorgt weiterhin dafür, dass Allergene nicht auf der Bürste zurückbleiben. Auch diesen Tineco-Sauger konnten wir bereits testen, unseren Testbericht liest du hier.

Übrigens: Wenn du bis zum 28. März eines der drei Reinigungsgeräte kaufst, sicherst du dir außerdem einen Coupon (TinecoSpring2025DE), mit dem du 50 Prozent Rabatt auf sämtliches Tineco Zubehör bekommst. Ein Rabatt-Coupon kann nur einmal pro Benutzer verwendet werden und er hat kein Ablaufdatum. Du kannst also auch erst in ein paar Monaten praktisches Zubehör günstig shoppen.