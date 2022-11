Diese elektrische Zahnbürste musst du nur alle 365 Tage aufladen – jetzt ist sie 50 Prozent günstiger

Die NX Series des Herstellers Nandme besteht aus einem Zahnbürsten-Trio für jedermann. Die NX7000 punktet mit einer erstaunlich langen Ausdauer, die NX8000 hilft den perfekten Druckpunkt zu finden und die NX9000 ist besonders leise. So hat jedes Modell seine eigenen Vorteile und soll jedem Nutzer ein optimales Zahnputz-Erlebnis bescheren. Mit Rabatt-Codes bekommst du jetzt bei Amazon jedes der drei Modelle 50 Prozent günstiger.

Nandme NX7000: Elektrische Zahnbürste mit Mega-Ausdauer

Fangen wir mit der Nandme NX7000 Zahnbürste an. Sie ist die preiswerteste der drei Bürsten und kostet regulär 44,99 Euro bei Amazon. Mit dem Rabattcode „GBLZMUCC“ halbierst du den Preis noch einmal, wodurch die Bürste ein echtes Schnäppchen wird. Und dazu hat die Zahnbürste noch eine besondere Eigenschaft. Denn sie hält mit einer Aufladung ein ganzes Jahr durch. Das heißt: Du kannst sie ohne Ladestation überall mit hinnehmen und musst sie nur alle 365 Tage aufladen – ein echtes Alleinstellungsmerkmal.

Außerdem ist sie mit 15 Reinigungs-Modi ausgestattet, mit denen du die Intensität regulieren kannst. Somit können Nutzer mit sensiblen Zähnen den passenden Modus für sich wählen, ebenso wie Nutzer, die hartnäckigen Schmutz entfernen möchten. Zudem ist sie nach IPX7 wassergeschützt und in dem Preis sind bereits zwölf Zahnbürstenköpfe enthalten. Die sollen für drei Jahre Nutzung ausreichen.

Nandme NX8000: Perfekt für sensibles Zahnfleisch

Die Nandme NX8000 Zahnbürste setzt auf ein anderes Feature, das ebenfalls ziemlich nützlich ist – vor allem für Menschen mit sensiblen Zähnen oder empfindlichem Zahnfleisch. Denn diese Zahnbürste erkennt automatisch, wenn du einen zu starken Druck ausübst. Über ein gelbes Licht und Vibration erinnert sie dich daran, den Druck zu verringern. Ein blaues Licht zeigt dir darüber hinaus nach drei Monaten an, dass du den Bürstenkopf wechseln solltest. So stellt sie eine optimale Reinigung sicher.

Aber auch der Akku dieses Modells ist ein Highlight. Denn er bietet eine ebenfalls hohe Ausdauer von rund 200 Tagen mit nur einer Aufladung. Die elektrische Zahnbürste ist ebenfalls IPX7-zertifiziert (wasserfest) und kommt mit zwölf Ersatzbürsten. Mit dem Code „XHFXOPAF“ bekommst du 50 Prozent Rabatt auf die Zahnbürste, die sonst 58,99 Euro kostet.

Nandme NX9000: Minimalistisch und extrem leise

Und Nummer Drei im Bunde: Die Nandme NX9000. Die kostet normalerweise 77,99 Euro bei Amazon – aber auch hier bekommst du mit unserem Rabattcode „6U2R4FBW“ 50 Prozent Vergünstigung. Hierbei setzt der Hersteller auf das Sprichwort „weniger ist mehr“. Denn das Modell bietet nur 5 Modi: Reinigen, Weiß, Polieren, Massage und Sensitiv. Die Zahnbürste ist außerdem mit einem kleinen LCD-Bildschirm ausgerüstet, auf dem du sowohl Putzzeit als auch den gewählten Modus und die Batterieleistung ablesen kannst.

Die Besonderheit dieses Modells: Es ist mit gerade einmal 45 Dezibel besonders leise. Optimal für alle Frühaufsteher, die Familienmitglieder oder andere Mitbewohner am Morgen nicht aufwecken möchten. Hier sind ebenfalls 12 Bürstenköpfe mit dabei, die für bis zu drei Jahre ausreichen. Der Akku hält 60 Tage – also nicht ganz so lang wie die anderen beiden Zahnbürsten, aber immer noch länger als viele Konkurrenzmodelle.