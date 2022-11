Diese 300-Euro-Kopfhörer mit ANC kosten jetzt nur 119 Euro: Ist das der Audio-Deal des Jahres?

Moderne Over-Ear-Kopfhörer sollten vor allem in drei Disziplinen überzeugen: Klang, Geräuschunterdrückung (ANC) und Komfort. Und hier macht Huawei mit den FreeBuds Studio – auch laut unseren Test-Ergebnissen – alles richtig. Was du von den 300-Euro-Kopfhörern erwarten kannst und wie gut das Angebot ist, erklären wir dir in diesem Artikel.

180 Euro reduziert: FreeBuds Studio mit bis zu 24 Stunden Laufzeit

Die Bluetooth-Kopfhörer FreeBuds Studio kamen für 299 Euro auf den Markt und sind seither deutlich im Preis gefallen. So bekommst du die Top-Kopfhörer jetzt zum Bestpreis von nur noch 119 Euro, wodurch sie zu einem echten Preis-Tipp werden. Sie sind mit einem Gewicht von 260 Gramm angenehm leicht und bieten laut unseren Testerfahrungen einen hervorragenden Tragekomfort. Bei den Farben kannst du zwischen Graphite Black (Schwarz) und Blush Gold (Beige-Gold) wählen.

Huawei FreeBuds Studio: Over-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Canceling

Der Akku der Over-Ears hält für bis zu 24 Stunden mit ausgeschaltetem ANC. Schaltest du die Geräuschunterdrückung ein, kommst du auf immer noch ausgiebige 20 Stunden Wiedergabezeit. Und das sind im Direktvergleich ziemlich gute Werte, die es auch locker mit der Konkurrenz aufnehmen können. Weiterhin begeistert die Schnellladefunktion – denn in unserem Test reichten nur 10 Minuten an der Steckdose aus, um 8 Stunden kabellos Musik zu hören. Genug Saft für einen Arbeitstag mit Musik auf den Ohren.

Bluetooth-Kopfhörer mit top Klang und ANC

Auch der Sound der Kopfhörer überzeugte uns im Test: Hiermit klingt Musik aus allen Genres ausgezeichnet, ohne dass du zusätzlich an den Einstellungen schrauben musst. Das Gleiche gilt für die Geräuschunterdrückung. Denn die hat nicht nur monotone Laute im Hintergrund erfolgreich ausgeblendet, sondern auch Musik über Lautsprecher. Und das sogar, wenn wir keine Lieder über die Kopfhörer abgespielt haben. Um Stimmen oder Bahnhof-Ansagen zu hören, lässt sich auch der Sprachmodus aktivieren. So musst du die Kopfhörer nicht ausziehen und verpasst trotzdem nichts.

Die FreeBuds Studio sind jetzt im Huawei-Onlineshop für nur 119 Euro – und somit zum absoluten Bestpreis – erhältlich. Das Angebot findet sich also beim Hersteller selbst. Damit sind sie nicht nur qualitativ eine gute Alternative zu den QuietComfort-Modellen von Bose oder den WH-1000XM-Modellen von Sony. Sondern: machen auch Nutzer mit einem kleineren Geldbeutel glücklich. Günstiger waren die FreeBuds Studio zudem noch nie, wie der Preisverlauf (siehe Ende des Artikels) eindrucksvoll zeigt. Andere Händler liegen noch um mindestens 30 Euro drüber.