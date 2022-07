Diese 3 cleveren Haushaltsprodukte von Dreame sind jetzt stark reduziert

Du bist Amazon Prime-Kunde? Dann kannst du am heutigen Prime Day durch eine Vielzahl an Angeboten stöbern. Wir zeigen dir heute drei smarte Haushaltshelfer, mit denen der Hausputz zur Leichtigkeit wird. Der Dreame D9 Max Saug-Wischroboter kommt mit einer cleveren Laser-Navigation, der Dreame W10 Saug-Wischroboter hat noch eine Reinigungsstation mit dabei – und der Dreame H11 Max kann sich von selbst reinigen.

Dreame D9 Max: Dieser Roboter saugt und wischt autonom für unter 300 Euro

Den Saug-Wischroboter Dreame D9 Max bekommst du zum Prime Day (12. und 13. Juli) 100 Euro günstiger. Somit zahlst du nur noch 299,99 Euro statt ursprünglich 399,99 Euro für den Haushaltsroboter. Schauen wir uns einmal die technischen Details des Produkts an. Der Roboter saugt mit einer hohen Leistung von 4.000 Pa und nimmt so Staub, Haare und sonstige Verschmutzungen effektiv auf. Außerdem hat der Roboter eine lange Akkulaufzeit von 150 Minuten, wodurch er auch große Wohnflächen in einem Rutsch reinigen kann.

Doch das Gerät kann eben nicht nur staubsaugen, sondern auch wischen. Die Menge der Wasserzufuhr lässt sich dabei über drei Level variieren. Bei dir zu Hause findet er sich hervorragend zurecht: Er klettert über bis zu zwei Zentimeter hohe Hindernisse, erkennt Treppenstufen und sonstige Barrieren – und findet die effizienteste Route.

Dreame W10: Saug-Wischroboter mit Reinigungsstation zum Prime Day stark reduziert

Auch der Dreame W10 kann deine Böden eigenständig saugen und wischen. Statt eines feuchten Lappens geschieht das über zwei rotierende Wischpads. Die mitgelieferte Ladestation säubert und trocknet diese selbstständig. Außerdem befüllt sie den Roboter mit frischem Wasser und saugt das aufgenommene Schmutzwasser ab. So musst du dir nicht mehr selbst die Hände schmutzig machen. Dir stehen insgesamt drei Reinigungs-Modi zur Verfügung: Staubsaugen, Wischen oder beides in einem.

Neben der Bedienung via App lässt sich der Saug-Wischroboter auch praktisch per Sprachbefehl steuern. Und bei der Reinigung ist der Roboter erstaunlich ausdauernd, denn er kann deine Wohnung für insgesamt 170 Minuten am Stück säubern. Der Saug-Wischroboter mit Reinigungsstation kostet regulär 1.079,99 Euro – zum Prime Day bekommst du ihn jedoch für nur 789,99 Euro und damit knapp 300 Euro günstiger.

Prime Day 2022: Dieser kabellose Saugwischer erleichtert dir den Hausputz

Ebenfalls stark reduziert ist aktuell der Dreame H11 Max. Hierbei musst du im Gegensatz zu den beiden vorherigen Produkten noch selbst Hand anlegen – dank ergonomischem Griff geht das jedoch auch über längere Zeit sehr angenehm. Er ist akkubetrieben und kabellos, wodurch dir bei der Reinigung per Hand nie ein Kabel im Weg liegt und du nichts umstecken musst.

Die Besonderheit: Der H11 Max kann nicht nur saugen, sondern auch mit einer rotierenden Wischdüse betrieben werden. Damit entfernst du trockene und klebrige Verschmutzungen mit Leichtigkeit. Nach der Reinigung kannst du den Saugwischer per Knopfdruck praktisch selbst reinigen lassen. Nur am Prime Day (12. und 13. Juli) bekommst du das Gerät für 359,99 Euro statt regulär 459,99 Euro – und damit 100 Euro preiswerter.