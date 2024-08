Tarif-Bundles mit Smartphones gibt es wie Sand am Meer. Um dabei herauszustechen, müssen die Angebote schon wirklich gut sein. Und genau das schafft MediaMarkt in seiner Tarifwelt momentan mit gleich mehreren Deals. Besonders spannend und unser aktuelles Highlight ist dabei ein Bundle mit dem Pixel 8 Pro, der Pixel Watch 2 WiFi sowie einem 30 GB starken Tarif für monatlich 24,99 Euro. Mit negativen Effektivkosten ist dieses Angebot echt unschlagbar! Doch auch andere Schnäppchen der Aktion lohnen sich. Das einzige Problem: Die Angebote sind scheinbar so gut, dass viele Schnäppchen schon vergriffen sind.

Negative Monatskosten? Rechnerisch unschlagbarer Pixel-Deal

Ein echtes Android-Schnäppchen – welches zum Glück auch noch verfügbar ist – gibt es zum Pixel 8 Pro (zum Test). Im Bundle mit der Pixel Watch 2 (WiFi) und einem 30 GB starken Tarif zahlst du hier monatlich nur 24,99 Euro – also deutlich weniger als einen Euro pro GB. Neben den Monatskosten und dem Anschlusspreis (39,99 Euro) fallen fürs Smartphone noch einmalig 99 Euro an. Dennoch ist die Ersparnis und vor allem der negative Effektivpreis hier beachtlich:

Gesamtkosten des Bundles über 24 Monate: 738,75 Euro

Einzelpreis fürs Pixel 8 Pro (128 GB) im Netz: 687,99 Euro

Einzelpreis fürs Pixel Watch 2 WiFi im Netz: 243,09 Euro

Effektivkosten pro Monat: -8,01 Euro

Und was dir für diesen günstigen Preis geboten wird, kann sich ebenso sehen lassen. So holst du dir mit dem Pixel 8 Pro nämlich ein echtes Top-Smartphone, welches bei uns im Test mit 4,5 von 5 Sternen ausgezeichnet abschneiden konnte. Der Tarif selbst weiß ebenfalls zu überzeugen. 30 GB im LTE-Netz von O2, eine Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s plus eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming sind eine starke Kombi.

Enorme Ausverkauf-Gefahr – Schnell sein lohnt sich

Nicht nur für den Pixel-Deal oben, sondern auch für die anderen Tarif-Bundles der Geburtstagsaktion gilt: Schnell sein lohnt sich. Nicht nur, weil die Angebote nur noch bis zum 22. August gelten. Sondern auch wegen der hohen Ausverkauf-Gefahr. Allein während des Schreibens dieses Textes ist ein spannender Deal vom „Verfügbar“ in den „Ausverkauft“ Status gewechselt. Wenn du auf der Angebotsseite also ein passendes Bundle für dich findest, solltest du lieber schnell zugreifen!

