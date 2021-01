Wie du dein ideales Home-Office ausstaffierst, zeigen wir dir ausführlich in diesem Ratgeber-Artikel. Bist du dafür auf der Suche nach dem ein oder anderen Schnäppchen für dein häusliches Büro, wirst du in der Home-Office-Aktion von Saturn sicher fündig. Welches Laptop-Zubehör überhaupt empfehlenswert ist, haben wir dir in einem gesonderten Artikel aufgelistet.

Die Aktion bietet einen bunten Mix aus reduzierten Produkten. Monitore, Kopfhörer, Tablets, Haushaltsgeräte und mehr – sogar einiges an Freizeit-Artikeln. Nur Notebooks sind eher spärlich vertreten. Diese sind nämlich aktuell nur schwer zu bekommen.

Perfekte Ergänzung von Saturn: Full-HD-Monitor unter 100 Euro

Du hast es satt, alle Arbeiten am kleinen Laptop-Bildschirm zu erledigen oder benötigst dringend eine Display-Erweiterung für dein Notebook? Für unter 100 Euro gibt es Abhilfe: Bei Saturn kostet der 23,8 Zoll große Monitor LG 24MP48HQ-P jetzt nur noch 99,10 Euro. Der Full-HD-Bildschirm (1.920 – 1.080 Pixel) ist einfach per HDMI oder 15-Pol-Stecker (D-Sub/VGA) an deinen Laptop oder PC anzuschließen und vergrößert deiner Arbeitsfläche deutlich.

Mit einer Reaktionszeit von 5 Millisekunden ist der 100-Euro-Bildschirm keine ausgewiesene Gaming-Ware, fürs Home-Office aber perfekt geeignet.

→ Zum LG-Bildschirm-Angebot

Noch mehr Platz bietet der 27 Zoll große Dell D2721H. Auch dieser bietet eine Full-HD Auflösung, 5 Millisekunden Reaktionszeit und einen HDMI sowie VGA-Anschluss. Mit einem Preis von 123,80 Euro ist er auch nur unwesentlich teurer.

→ 27 Zoll Monitor von Dell kaufen

WLAN-Probleme? Dieses Produkt verspricht Abhilfe

Eine stabile WLAN-Verbindung ist unverzichtbar, um im Home-Office produktiv zu sein. Hast du des Öfteren damit Probleme, also schlechten Empfang oder Aussetzer, kann dieses Produkt Abhilfe schaffen: Der Fritz!Repeater 2400 von AVM verstärkt nämlich das WLAN-Signal deines Routers und sorgt so für besseren Empfang. Dank Web-Oberfläche mit Schritt-für-Schritt Anleitungen ist der Repeater sehr einfach einzurichten. Eine freie Steckdose reicht, um den kleinen Helfer in Betrieb zu nehmen.

Bei Saturn gibt es den Fritz!Repeater 2400 aktuell zum Bestpreis von 75 Euro.

→ Fritz-Repeater 2400 im Angebot

Frischer Kaffee! DeLonghi-Vollautomat mit herausnehmbarer Brühgruppe

Vollautomaten sind im Trend: Die Kaffeemaschinen sorgen für frisch gemahlenen und aufgebrühten Kaffee nach Espresso-Art. Dazu sind die Geräte meist mit Milchaufschäumern ausgestattet und können in dieser Kombination auch Spezialitäten wie Cappuccino oder Latte Macchiato auf Knopfdruck zubereiten. Das kostet im Normalfall. Die Preisgrenze nach oben ist offen.

Ein günstiges Exemplar gibt es aber jetzt bei Saturn: Die DeLonghi Ecam 21.116.B Magnifica S kostet statt 579 Euro (UVP) jetzt nur noch 335 Euro. Damit ist sie um 42 Prozent reduziert. Die Maschine kann Kaffee auf Knopfdruck zubereiten, zwei Tassen gleichzeitig befüllen und bietet eine externe Milchaufschäumdüse. Zur einfacheren Reinigung ist die Brüheinheit herausnehmbar. Ein Detail, das Kenner schätzen. Dazu kann das Kegelmahlwerk die frischen Bohnen in 13 Mahlgraden verfeinern und so das gewünschte Aroma entfalten lassen.

→ Zum DeLonghi-Angebot

Weitere Deals bei Saturn – 60-Jahre-Deals und Cahsback auf Panasonic-Produkte

Weitere interessante Home-(Office-)Deals gibt es auf der Angebote-Seite. Darunter etwa verschiedene Fitnesstracker bis hin zur vollwertigen Smartwatch von Apple, Samsung oder Garmin. Ebenfalls interessant ist die noch bis Ende Januar laufende Cashback-Aktion rund um Panasonic. Hier gibt es bis zu 300 Euro zurück, wenn du einen Fernseher, eine Soundbar, Kameras oder Objektive von Panasonic kaufst. Einige der Produkte sind im Angebot, sodass du dank Cashback hier doppelt sparst. Auch gibt es jetzt die „60 Jahre Saturn“-Angebote. Darunter sind einzelne Kracher-Deals. So kostet der 1.300 Euro teure LG-Fernseher mit 75 Zoll Bildschirmdiagonale jetzt nur noch 799 Euro. Der iRobot-Saugroboter Roomba 976 ist nun 200 Euro günstiger und kostet 299 Euro.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.