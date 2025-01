Samsung Galaxy S25: Mit Tarif bereits günstiger als einzeln!

Bei Sparhandy kommst du an die komplette Samsung Galaxy S25 Serie in verschiedenen Tarifbundles. Je nachdem, welches Modell es dir angetan hat, stellen wir dir jetzt für jede Variante den besten Tarif vor. Dabei profitierst du nicht nur von bis zu 200 Euro Wechselbonus, sondern auch vom Samsung-Speicherupgrade. Du bekommst dadurch automatisch die jeweils größere Speichervariante zum gleichen Preis. Der Clou: Mit dem passenden Tarif sind die neuen Smartphones insgesamt sogar um einiges günstiger als einzeln.

→ Galaxy S25 bei Sparhandy

Brandneues Samsung Galaxy S25 mit Vodafone-Tarif

Wir starten mit einem Angebot zum Galaxy S25 in der Standardausführung. Dieser Deal lohnt sich besonders für alle, die bisher keine Kunden von Vodafone sind, denn es winkt ein Wechselbonus von 200 Euro. Du bekommst dabei das neue Smartphone in der 256-GB-Variante (UVP 899 Euro), zusammen mit dem Vodafone Smart Lite Spezial Tarif mit 35 GB. Praktisch: Alle unter 28 können hier kostenlos auf 45 GB aufstocken. Du surfst in jedem Fall mit einer maximalen Geschwindigkeit von 300 Mbit/s und eine Allnet- sowie SMS-Flat sind ebenso enthalten. Gratis EU-Roaming gibt’s on top.

Auch spannend: Samsung Galaxy S25 vorgestellt

Der Tarif zur Samsung-Neuheit kostet dich monatlich 34,99 Euro über eine Laufzeit von 24 Monaten hinweg. Dazu kommt ein Anschlusspreis von 39,99 Euro, 6,99 Euro für den Versand und eine theoretische Einmalzahlung von 149,95 Euro für das Galaxy S25. Sparhandy zieht dir jetzt aber 100 Euro von der Geräteanzahlung ab, sodass du tatsächlich nur 49,95 Euro zahlen musst. Ganz wichtig: Dieser sogenannte Samsung Member Bonus ist auf der Angebotsseite bereits abgezogen. Du verpflichtest aber dazu, einen Nachweis über die Aktivierung deines neuen Smartphones in der Samsung Members App zu erbringen. Nach dem Kauf erhältst du eine E-Mail mit allen Details hierzu. Aber keine Panik: Das Ganze geht in wenigen Klicks und ist den 100-Euro-Bonus in jedem Fall wert.

Mit Tarif günstiger als ohne?! Wir rechnen vor

Um dir zu zeigen, dass du bei dem Tarif-Bundle zum Galaxy S25 tatsächlich günstiger wegkommst als beim Einzelkauf, rechnen wir den Deal einmal im Detail durch. Über die Laufzeit von zwei Jahren kostet dich das Paket 936,69 Euro. Der Clou ist jetzt allerdings der bereits angesprochene Wechselbonus in Höhe von 200 Euro. Dadurch reduzieren sich die Kosten auf nur 736,69 Euro. Und damit zahlst du in diesem Bundle weniger, als dich das brandneue Smartphone einzeln kosten würde.

Gut zu wissen: Wenn du bereits Internet-Kunde bei Vodafone bist, kannst du dir monatlich fünf Euro sparen. Dafür einfach beim Check-out auf „Vorteil sichern“ klicken.

Einfach im Warenkorb nach unten scrollen

Auch Galaxy S25+ und Ultra gibt’s mit Tarif günstiger

Für alle, die lieber das Galaxy S25+ oder das S25 Ultra haben möchten, kommen jetzt noch zwei weitere Angebote, die sich ebenfalls echt lohnen können. Auch hier wird der Preis erneut über den Samsung Member Bonus gedrückt – denk also hier ebenfalls an eine Aktivierung in der App, sobald du dein neues Handy in den Händen hältst (weitere Infos hierzu folgen nach Vertragsabschluss per Mail).

Das Galaxy S25+ bekommst du in Kombination mit dem O 2 Mobile Unlimited on Demand Tarif für insgesamt 1.256,69 Euro, gerechnet auf eine Laufzeit von 24 Monaten. O 2 schenkt dir jedoch ebenfalls 200 Euro Wechselbonus, wodurch auch dieses Angebot günstiger ist als ein Einzelkauf (UVP: 1.149 Euro). Zusätzlich profitierst du hier von einem Tarif mit unbegrenztem 5G-Datenvolumen samt Allnet-Flat.

Das S25 Ultra holst du dir hingegen am besten im Vodafone Smart XXL Spezial Tarif. Hier gibt es ordentliche 110 GB im 5G-Netz und eine Allnet- sowie SMS-Flat sind ebenfalls mit an Bord. Das Paket kostet dich über zwei Jahre hinweg monatlich 59,99 Euro. Einmalig musst du 79,95 Euro für das Samsung-Gerät sowie 39,99 Euro Anschlusspreis und 6,99 Euro Versand zahlen. Unterm Strich ergibt das 1.566,69 Euro. Großzügigerweise gibt es von Vodafone wieder einen Wechselbonus über 200 Euro. Die Kosten rauschen so auf 1.366,69 Euro runter. Damit kommst du auch hier um einiges günstiger weg als bei einem Einzelkauf (UVP: 1.449 Euro).

→ Zum S25 Ultra Tarif-Deal

Die Tarife lohnen sich freilich am meisten, wenn du von einem anderen Anbieter kommst und den Wechselbonus abstaubst. Wenn du ohnehin auf der Suche nach einem passenden Angebot zum neuen Galaxy S25 und einem passenden Tarif warst, machst du bei Sparhandy also nichts falsch.