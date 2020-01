Neben einem neuen Handy und dem Vertrag gibt es weitere Zugaben wie Gutschriften, welche auf den Vertragspreis angerechnet werden oder zusätzliche Sachpreise die das jeweilige Angebot noch attraktiver machen. Wir zeigen dir die fünf besten Tarif Deals.

Das Huawei Nova 5T ist Huaweis neustes Smartphone. Es kommt mit einem fast randlosen Display und einer ausgezeichneten Kamera. Diese bietet neben der 48 Megapixel-Hauptkamera noch ein Ultraweit-Objektiv, ein Makro-Objektiv und einen Sensor für Bokeh-Aufnahmen. Außerdem bietet das Smartphone vollen Zugriff auf den PlayStore und alle Google-Dienste. Der Tarif bietet dir 4 Gigabyte Datenvolumen im Netz von O2. Eine Flatrate für Anrufe und Textnachrichten ist ebenfalls vorhanden.

Huawei Nova 5T – 29 Euro einmalig 128 GB, Dual-SIM verfügbar in Schwarz, Blau und Lila



Super Select S 4 GB – 19,99 Euro pro Monat

Allnet-Flat (Anrufe in alle deutschen Netze) SMS-Flat 4 GB Internet-Flat LTE mit bis zu 50 Mbit/s O2-Netz EU-Roaming Anschlusspreis: 29,99 Euro Versand kostenlos



Das Mi Note 10 Pro ist Xiaomis neustes Smartphone auf dem deutschen Markt. Es punktet insbesondere mit seiner 108 Megapixel Kamera, mit der sich sehr scharfe Fotos machen lassen. Zusätzlich verbaut Xiaomi eine 2x Zoom-, eine 5x Zoom-, eine Weitwinkel-, und eine Makro-Kamera in dem Mi Note 10. Insbesondere Foto-Fans kommen also auf ihre Kosten. Dank der super langen Akkulaufzeit, welche wir im Test bestätigen konnten, eignet sich das Smartphone aber auch für sparsame Fotografen. Im Deal erhältst du das Smartphone für monatlich 21,99 Euro im LTE-Netz von Vodafone.

Mi Note 10 Pro – 29 Euro einmalig 256 GB, Dual-SIM verfügbar in Schwarz, Weiß und Grün zum Testbericht

Green LTE 4 GB – 21,99 Euro pro Monat Allnet-Flat (Anrufe in alle deutschen Netze) 4 GB Internet-Flat LTE mit bis zu 21,6 Mbit/s Vodafone-Netz EU-Roaming Anschlusspreis: 39,99 Euro Versand kostenlos



Wenn dir das Datenvolumen der ersten beiden Deals zu wenig ist, wirst du vielleicht hier fündig: Das Galaxy Note 10 ist Samsungs kompaktes Smartphone mit Stift. Im Test konnte es uns mit absoluten Top-Specs und seinem runden Gesamtpaket überzeugen. In dem Tarif-Deal erhältst du das Top-Smartphone mit satten 16 Gigabyte Datenvolumen im Vodafone-LTE Netz.

Möchtest du lieber ein Huawei-Smartphone statt ein Gerät von Samsung, gibt es einen ähnlichen Deal auch mit dem Huawei P30. Hier fällt die monatliche Grundgebühr sogar 12 Euro günstiger aus. Das Huawei P30 konnte uns im Test mit einer langen Akkulaufzeit und seiner Zoom-Kamera überzeugen und bietet ebenfalls ein rundes Komplettpaket.

Sind Android-Smartphones nicht so deins und du hättest lieber ein iPhone? Dann ist der letzte Deal in unserer Liste vielleicht etwas für dich: Ein iPhone XR mit Free M Boost von O2. Dieser Tarif hat eine Besonderheit: Nach Verbrauch des Datenvolumens kannst du mit 1000 Kbit/s weiter surfen. Bei anderen Tarifen sind 32 Kbit/s üblich. Das heißt, nach Verbrauch des Datenvolumens kannst du noch ohne Probleme in den Apps von YouTube, Netflix, Amazon Video und Co. weiter Videos streamen oder Musikstreaming-Dienste nutzen.

Einzig beim Teilen des Datenvolumens mit anderen Geräten über die Hotspot-Funktion deines Smartphones sowie beim Herunterladen großer Dateien oder Apps merkt man eine Einschränkung. Du hast also quasi unendlich viel schnelles Datenvolumen zur Verfügung.

Achtung: Kündigungswecker stellen

Die Angebote beinhaltet sogenannte Aktionstarife. Nach der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen höhere Kosten an. Daher solltest du die Tarife vor Ablauf der Kündigungsfrist kündigen und kannst dir anschließend einen neuen guten Deal mit einem neuen Smartphone bei uns aussuchen. Am bequemsten ist es, wenn du dir bei remind.me einen Kündigungswecker stellst.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.