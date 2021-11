Samsung Galaxy, Xiaomi & Co.: Die besten Smartphone-Deals der Woche

Alle hier vorgestellten Smartphones sind „Hardware only“ Angebote. Du kaufst also ein simlock-freies Gerät ohne Vertrag und kannst es mit jeder bestehenden SIM-Karte, egal ob Vertrag oder Prepaid, verwenden. Mit Vertrag gibt es allerdings auch einige interessante Angebote. So wie dieses hier zum Galaxy S20 FE. Die Angebote gelten ab sofort und können aufgrund hoher Nachfrage schon vor Ende der kommenden Woche auslaufen. Wir aktualisieren diesen Artikel regelmäßig für dich.

Xiaomi 11 Lite 5G (NE)

Das Xiaomi 11 Lite ist das mit Abstand schickste Mittelklasse-Smartphone des Jahres. Im Test konnte uns das gerade einmal 159 Gramm leichte Smartphone durch seine schlanke Bauweise und schicke Farben überzeugen. Doch auch technisch braucht sich das Smartphone nicht zu verstecken. In der 5G-Variante kommt Qualcomms leistungsstärkster Mittelklasse-Chip, der Snapdragon 778G, zum Einsatz. Zusammen mit 8 Gigabyte RAM hat dieser auch genug Leistung für anspruchsvolle Apps und Spiele. Der 6,55 Zoll große Bildschirm setzt auf hochwertige AMOLED-Technik mit einer Bildwiederholrate von 90 Hertz. So wirkt jedes Scrollen ein wenig flüssiger als mit den standardmäßigen 60 Hertz.

Nur eine Auswahl der Xiaomi 11 Lite 5G Farben

Im Black Friday Deal bekommst du die besser ausgestattete 5G-Variante des Xiaomi 11 Lite zum Bestpreis von 299 Euro bei MediaMarkt. Auch wenn du (noch) kein 5G benötigst, würden wir dir zu dieser Variante raten, da sie außerdem deutlich mehr Leistung und mehr Speicherplatz als die Version ohne 5G bietet. Der Namenszusatz „NE“ steht übrigens für New Edition, da Xiaomi dieses Modell erst vor wenigen Wochen mit neuen Farben neu aufgelegt hat. Du hast die Wahl zwischen Schwarz, Blau, Pink-Gold oder Minzgrün.

→ zum Angebot bei MediaMarkt

→ zum Testbericht des Xiaomi 11 Lite

Wer sich nicht davor scheut im Ausland zu bestellen, bekommt das Gerät bei Goboo in Spanien noch einmal 20 Euro günstiger für 279 Euro.

Redmi Note 10 Pro ohne Vertrag(!) bei Vodafone

Bist du eher ein Fan von größeren Smartphones, dann könnte dieses Angebot das richtige für dich sein. Das Redmi Note 10 Pro konnte uns im Test mit seinem 6,7 Zoll großen 120 Hertz AMOLED-Bildschirm und einer Quad-Kamera mit 108 Megapixel überzeugen. Mit echten Stereo-Lautsprechern und einem Klinkenstecker eignet sich das Smartphone ideal für Film- und Musikfans. Für rund 250 Euro bekommst du hier ein rundherum gut ausgestattetes Mittelklasse-Smartphone im Black Friday Deal.

→ zum Angebot bei Vodafone

→ zum Testbericht des Redmi Note 10 Pro

Auch wenn das Smartphone von Vodafone verkauft wird, handelt es sich um ein Gerät ohne Vertrag und ohne Simlock. Aktiviere dazu einfach den Slider „Smartphone ohne Tarif kaufen“ auf der Website von Vodafone.

Premium-Smartphone von Samsung: Galaxy S20 FE zum Bestpreis

Du willst ein richtiges Premium-Smartphone? Dann könnte dieser Smartphone-Deal etwas für dich sein. Das Galaxy S20 FE ist eine Neuauflage der beliebten Galaxy S20 Reihe. Mit seinem 6,5 Zoll, 120 Hertz AMOLED-Display liegt es größentechnisch zwischen dem Galaxy S20 und S20 Plus.

Technisch gesehen ist das Galaxy S20 FE kein Lite-Modell mit deutlich eingeschränktem Funktionsumfang oder weniger Leistung. Stattdessen findet man einen Top-Prozessor, Flaggschiff-Kameras, kabelloses Laden und ein wasserdichtes Gehäuse. Alle wichtigen Flaggschiff-Features wurden von den „normalen“ Galaxy S20 Modellen übernommen. Verzichtet hat man lediglich auf nicht notwendige Spielereien wie ein gebogenes Display oder eine Auflösung jenseits von Full-HD. In der hier angebotenen neuen Edition des Smartphones ersetzt man sogar den unbeliebten Exynos-Prozessor gegen den besseren Snapdragon 865. Das resultiert in einer deutlich besseren Akkulaufzeit, wie unser direkter Vergleich zeigt.

Bunte Farbauswahl beim Samsung Galaxy S20 FE.

Im Gegensatz zu den normalen S20 Modellen bietet die Fan Edition eine matte Rückseite und bietet mehr Farboptionen. Mit einem Preis von 399 Euro ist das Galaxy S20 FE im Black Friday Angebot bei MediaMarkt so günstig wie noch nie zu haben.

→ Galaxy S20 FE bei MediaMarkt

→ Samsung Galaxy S20 FE im Test

Auf 5G-Mobilfunk musst du bei diesem Modell jedoch verzichten – diese Version gibt es für 100 Euro mehr aber bei Amazon. Die neue Mobilfunkgeneration ist in den meisten Tarifen und bei den meisten Mobilfunkprovidern ohnehin noch nicht nutzbar. Nur teurere Tarife direkt bei den drei großen Netzbetreibern können das Netz bereits nutzen. In den kommenden Jahren wird LTE jedoch auch weiter ausgebaut, sodass 5G aktuell noch kein Muss ist. Suchst du hingegen ein kompakteres Flaggschiff-Smartphone mit 5G-Support, ist das Galaxy S21 ebenfalls im Angebot und aktuell für 777 Euro erhältlich, wobei es hierzu noch die Galaxy Watch4 gratis gibt.

Budget Tipp: Realme 8 für unter 180 Euro

Bist du auf der Suche nach möglichst viel Smartphone für wenig Geld? Das Realme 8 bietet für 179 Euro im Black Friday Deal so einiges. Der MediaTek Helio G95 Prozessor ist von der Leistung her mit dem rund zwei Jahre alten Mittelklasse-Champion Snapdragon 765G vergleichbar. Zusammen mit 6 Gigabyte RAM ist das Smartphone so für alle Aufgaben im Alltag gut gewappnet. Für ein Smartphone unter 200 Euro kann sich die Ausstattung sehen lassen. Der Bildschirm ist mit 6,4 Zoll vergleichsweise kompakt und bietet AMOLED-Technik und sogar einen Fingerabdrucksensor unter dem Bildschirm. Die Quad-Kamera löst mit 64 Megapixeln aus und ermöglicht den ein oder anderen schönen Schnappschuss. Der Akku ist mit 5.000 mAh großzügig bemessen und unterstützt Schnellladen mit bis zu 30 Watt.

Das Realme 8 ist aktuell bei Expert und bei notebooksbilliger.de zum jeweils identischen Preis von 179 Euro erhältlich. Wenn du mit Giropay zahlst, bekommst du bei notebooksbilliger.de mit dem Code „NBBGIROPAY15“ weitere 15 Euro Rabatt.

→ Realme 8 bei notebooksbilliger.de bestellen

→ Realme 8 bei Expert kaufen

Auch wenn du dein Smartphone nur gelegentlich nutzt, sorgt eine flüssige Bedienung und eine brauchbare Kamera für deutlich mehr Spaß. Wenn du jedoch auf der Suche nach einem Gerät bist, das wenig kostet und nur die Basics beherrscht, dann wirst du vielleicht auf unserer Bestenliste der Smartphones für unter 100 Euro fündig.