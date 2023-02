Die „beste Kaffeemaschine der Welt“? Hier ist sie jetzt stark reduziert

Moccamaster gehört nicht umsonst zu den besten Marken, wenn es um hochwertige Kaffeemaschinen geht. Und bei Amazon kommst du jetzt schon für rund 180 Euro in den Genuss von Moccamaster-Kaffee. Was dir bei der Filtermaschine alles geboten wird, erfährst du hier.

Moccamaster KBG Select: Hochwertige Kaffeemaschine

Die Moccamaster KBG Select ist, wie bereits erwähnt, eine Filterkaffeemaschine, die du bei Amazon momentan zum Preis von 180,90 Euro ergattern kannst. Doch ist ein solches Gerät dieses Geld wert? Immerhin hat Filterkaffee vor allem bei ambitionierten Hobby-Baristas einen eher schlechteren Ruf bekommen. Moccamaster verspricht dir bei dieser Kaffeemaschine aber dennoch hochwertigen Genuss aus dem Filter. Grund dafür ist unter anderem die intelligente Heizplatte. Diese hält die Temperatur deines Kaffees konstant zwischen 80 und 85 Grad, wodurch dieser warm bleibt, ohne bitter zu werden. Das verbaute Kupferelement zum Erhitzen des Wassers ermöglicht dabei die gleichmäßige Wassertemperaturregelung. Um Strom zu sparen, schaltet sich die Heizplatte nach maximal 40 Minuten wieder ab.

Doch auch abseits davon weiß die Kaffeemaschine zu überzeugen. Das in den Niederlanden gefertigte Gerät besteht aus hochwertigen Materialien und besticht, etwa durch das robuste Metallgehäuse, mit einer guten Langlebigkeit. Außerdem profitierst du von coolen Funktionen wie dem Filterkorb mit Auto-Tropf-Stopp. Gleichzeitig punktet die Maschine im matten silbernen Look definitiv auch mit ihrer Optik. Das Fassungsvermögen fällt mit 1,25 Liter ordentlich aus und lässt dich direkt mehrere Tassen auf einmal brühen. Hier profitierst du dann übrigens auch wieder von der Heizplatte, die den Kaffee für dich warm hält. Besonders cool: Durch den Select-Schalter kannst du vorher auswählen, ob du eine ganze oder lieber nur eine halbe Kanne brühen möchtest – so wird optimaler Geschmack auch bei kleineren Mengen garantiert. Dabei braucht die Kaffeemaschine übrigens nur rund sechs Minuten, um eine volle Kanne zu erhitzen.

Preisschild von 180 Euro – ein guter Deal?

Bei Amazon zahlst du aktuell 180,90 Euro für die KBG Select Kaffeemaschine von Moccamaster – das ist ein Rabatt von 21 Prozent auf den UVP. Auch sonst gibt es das Gerät momentan nicht günstiger im Netz – bei anderen Anbietern zahlst du nämlich bereits rund 200 Euro oder mehr für die Filtermaschine. Wenn du auf der Suche nach hochwertigem Kaffeegenuss für den Alltag bist, kannst du bei diesem Deal auf jeden Fall zuschlagen! Auch historisch sind die 180 Euro ein wirklich erstaunlich guter Deal. Lediglich an einem einzigen Tag (dem Oktober-Prime-Day) war die Maschine laut Preisverlauf günstiger zu haben.