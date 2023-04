Dicker Rabatt bei HelloFresh möglich – auch für Bestandskunden

Egal, ob du bisher noch nie HelloFresh-Kunde warst oder du kürzlich erst gekündigt hast – dank dieser neuen Aktion kannst du momentan ordentlich sparen! Über einen Gutscheincode bekommst du bis zum 30. September nämlich bis zu 90 Euro Rabatt auf vier HelloFresh Kochboxen. Dabei ist der Versand deiner ersten Kochbox komplett kostenlos. Vor allem, wenn du leckere vegetarische und vegane Gerichte entdecken möchtest, solltest du einen Blick auf dieses Angebot werfen.

So funktioniert HelloFresh – Auch für Veganer/Vegetarier ideal

Wer HelloFresh noch gar nicht kennt, hat in Sachen Kochboxen auf jeden Fall etwas verpasst. Hier werden dir nämlich frische Zutaten für einfallsreiche Rezepte zugesandt. Du sparst dir also nicht nur den Weg zum Supermarkt, sondern du lernst auch immer wieder neue Gerichte kennen und lieben. Ein absolutes Highlight bei HelloFresh ist auf jeden Fall die Vielseitigkeit. Ernährst du dich etwa komplett vegan oder vegetarisch, gibt es passende Kochboxen und Rezepte, die auf deine Ernährung zugeschnitten sind. Generell kannst du bis zu zehn Vorlieben angeben, um passende, wöchentlich wechselnde Rezeptvorschläge zu bekommen. Darüber hinaus gibst du außerdem an, wie viele Rezepte du geliefert bekommen möchtest und viele Personen mitessen wollen. Dadurch wird garantiert, dass du nur genau das bekommst, was du für die Rezepte benötigst. Unnötig Essen wegwerfen gehört mit HelloFresh daher weitestgehend der Vergangenheit an. Du kochst ressourcenschonend und ohne langes Hoch- und Nachrechnen.

Kochmuffel sind bei HelloFresh übrigens auch bestens aufgehoben. Dank der Schritt-für-Schritt-Anleitungen der Rezepte weißt du stets Bescheid, was zu tun ist. Zudem sind die Rezepte in der Regel in maximal 30 Minuten zuzubereiten, wodurch du ziemlich schnell an leckeres und gesundes Essen kommst. Ein weiterer Pluspunkt sind Komfortfunktionen wie eine Lieferpause oder flexible Kündigungsfristen ohne Mindestlaufzeit. Generell kannst du übrigens stets einen Wunschtermin für die Lieferungen festlegen, damit es gut in deinen Alltag passt.

So holst du dir den Rabatt – jetzt auch für Bestandskunden möglich

Als Neukunde holst du dir direkt über unseren Link bis zu 90 Euro Rabatt auf vier HelloFresh Kochboxen – inklusive kostenlosem Versand der ersten Box. Bestandskunden müssen hingegen den Gutscheincode HFRETADS90E in der Menü-Auswahl eingeben, um von dem Rabatt Gebrauch machen zu können. Dieser ist übrigens abhängig von der Gerichte- sowie Personenanzahl deiner Box – der genaue Betrag wird dir daher bei der Menü-Auswahl angezeigt. Besonders cool: Während solche Aktionen zuvor immer an Neukunden gerichtet waren, kannst du jetzt auch als Bestandskunde sparen, wenn du vor mindestens 3 Monaten nach deiner letzten Kochbox gekündigt hast. Wer lecker kochen und dabei sparen möchte, hat noch bis zum 30. September Zeit, bei diesem Deal zuzuschlagen.