Wenn du dein Eigenheim Digitalisieren und mit smarter Technik versehen willst, ist das nächste Angebot von Aldi Süd womöglich etwas für dich. Ab Donnerstag, dem 24. September bietet der Discounter ein Powerline Starterset von Devolo an.

Das ist das Aldi-Angebot

Dieses Devolo Powerline Starterset besteht aus zwei Elementen: Einerseits einem Devolo dLAN 550 duo+ mit integrierter Steckdose wie zwei LAN-Ports und andererseits aus einem dLAN 550 Wifi mini mit einem weiteren LAN-Port. Zu den Features des Sets gehört bespielsweise Mesh-WLAN, WPA 3 oder auch die Nutzung der Home Network App von Devolo. Der Hersteller garantiert weiterhin kostenlose Updates sowie 3 Jahre Garantie.

Das Starterkit bietet Aldi Süd für 59,99 Euro an. Für ein Powerline Starterkit ein attraktives Angebot, zumal ähnliche Sets meist 20 bis 30 Euro teurer sind. Auch im Fall des Devolo-Sets kann Aldi Süd den derzeit günstigsten Preis halten. Beim Hersteller selbst kostet das Paket rund 120 Euro. Du kannst hier somit die Hälfte sparen.

Devolo Powerline Starterkit: So funktionierts

Den Devolo dLAN 550 duo+ wird in eine Steckdose in der Nähe des Internetmodems gesteckt und per Netzwerkkabel mit diesem verbunden. Das zweite Gerät, den dLAN 550 Wifi mini, steckst du anschließend in eine Steckdose in dem Raum, in dem du bisher kein WLAN hast. Welchen Internet-Anschluss du nutzt, ist dabei unerheblich.

Über eine App kannst du das WLAN mit einer Zeitschaltung versehen, zusätzlich ein Gäste-WLAN aufbauen und hast nach einem Update WPA3-Verschlüsselung. Auch Mesh-WLAN soll möglich sein. Damit könntest du mehrere dLAN-Empfänger zu einem großen WLAN verknüpfen.

Devolo bei Aldi: Datenübertragung per Stromleitung

Die Übertragung zwischen den Geräten erfolgt per Powerline – also über die Stromleitung. Dadurch kannst du auch Räume erreichen, die per WLAN beispielsweise wegen Stahlbetonwänden nicht abgedeckt werden. Ein neues Kabel musst du dazu nicht verlegen.

Die dLAN-Geräte nutzen den Homeplug-AV-Standard für die Übertragung. Es gibt mit dem G.hn-Standard inzwischen aber einen neuen Übertragungsstandard, der größere Reichweiten überbrücken kann und wesentlich leistungsfähiger ist. Devolo setzt diesen Standard in seinen neueren Magic-Powerline-Adaptern ein. Sie sind nicht zum dLAN kompatibel.

Das Aldi-Angebot ist also ganz klar als Einsteigerangebot zu sehen, um einen speziellen Raum über die Stromleitung zu versorgen oder beispielsweise im Bereich eines Homeoffice einen LAN-Port zu schaffen. Denn auch dieser ist am Empfänger vorhanden und kann den PC am Schreibtisch im Nachbarraum versorgen. Wer aber plant, sein komplettes Zuhause mit Powerline-Adaptern zu versorgen, der sollte aus unserer Sicht lieber etwas tiefer in die Tasche greifen und auf die Magic-Serie setzen.

