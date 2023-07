Deutscher Hersteller räumt Lager leer: Günstiger war dieser TV-Lautsprecher noch nie

Teufel gilt auf dem Audio-Markt längst zu den Top-Herstellern. Wer über Plattenspieler, Smartphone oder TV Musik und Co. abspielen möchte, stößt bei der Recherche vermutlich immer wieder auf Produkte des deutschen Herstellers. An eine Soundbar von Teufel kommst du gerade richtig preiswert, mit der du den Klang deiner Filme und Serien gewaltig aufpeppst. Denn statt 299,99 Euro kostet der Lautsprecher jetzt nur noch 199,99 Euro.

Teufel Cinebar One: Das bietet die Soundbar

Die Cinebar One von Teufel ist in zwei Farben erhältlich: Schwarz und Weiß. Sie hat die Größe einer herkömmlichen Tastatur und ist knapp sieben Zentimeter hoch. Damit passt sie auf so gut wie jeden TV-Tisch. Ansonsten setzt der Hersteller auf Minimalismus – auf dem mit Stoff bespannten Lautsprecher steht nur vorne der Name der Marke in kleinen Lettern. Auf der Oberseite befindet sich zudem ein unauffälliges Touch-Panel zur Bedienung. Ansonsten lässt sich die Soundbar aber auch mit der Fernbedienung deines Fernsehers steuern, wenn du beide Geräte per HDMI miteinander verbindest.

Des Weiteren sorgt die Teufel-Soundbar dank Dynamore Ultra für einen breiten Raumklang. Außerdem erzeugt die Cinebar One einen tiefen Bass in kleinen und mittelgroßen Räumen. Wer einen noch kräftigeren Sound – auch in größeren Räumen – haben möchte, kann die Soundbar auch noch um einen T 6 Subwoofer ergänzen. Im Bundle zahlst du dafür aktuell 299,99 Euro statt 399,99 Euro. Aber auch ohne externen Basslautsprecher verspricht die Soundbar sowohl für Film und Musik, als auch für Games einen hervorragenden Klang. Wie die meisten Soundbars lässt sich die Cinebar One übrigens auch mit ausgeschaltetem TV als Wohnzimmer-Lautsprecher nutzen. Musik oder Podcasts kannst du einfach per Bluetooth 5.0 von deinem Smartphone oder Tablet abspielen.

Teufel Soundbar 100 Euro günstiger – der Deal im Check

Aber nicht nur Design, Bedienung und Soundqualität können überzeugen, sondern auch der Preis. Denn die ausgeschriebenen 199,99 Euro hat zuvor noch kein Händler unterboten, was auch der Blick auf den Preisverlauf zeigt (siehe unten). Auch in keinem anderen Shop haben wir den Lautsprecher aktuell günstiger gefunden, was nicht schwer ist, da Teufel auch bei Amazon und Co. meist als selbst als Verkäufe auftritt und die Preise diktiert. Versandkosten fallen im Store des Herstellers übrigens nicht an. Und wenn du die Soundbar zusammen mit dem T 6 Subwoofer einmal genauer ansehen möchtest, kommst du hier zu dem Bundle.

