Der wohl beste Saugroboter aller Zeiten zum besten Preis

Der Roborock S8 Pro Ultra gehört sicherlich zu den besten Saugrobotern auf dem Markt – allen voran aufgrund der hohen Saugleistung sowie der effektiven Wischfunktion. Doch auch die Entleerungsstation kommt mit einigen äußerst coolen Features daher und reinigt den Haushaltshelfer so komplett eigenständig. Bei Amazon gibt’s den starken Saugroboter jetzt 100 Euro günstiger.

100 Euro Rabatt auf Spitzen-Saugroboter

Werfen wir doch direkt einen Blick auf das Preisschild: Mit dem Start des Prime Day streicht Roborock ganze 100 Euro von der Rechnung, wodurch du für den Roborock S8 Pro Ultra noch 1.399 Euro zahlst. Kein kleiner Betrag, doch dieses Angebot wird momentan von keinem anderen Anbieter unterboten. Gleichzeitig holst du dir mit dem Roborock S8 Pro Ultra auch wirklich einen Saugroboter der absoluten Spitzenklasse in deine eigenen vier Wände.

So überzeugt der Saugroboter mit einer Saugleistung von 6.000 Pa – ein Top-Wert, wodurch auch schwere Krümel zuverlässig aufgesaugt werden. Die Wischfunktion ist ein weiteres Highlight bei dem Haushaltshelfer: Das Gerät schrubbt mit 3.000 Bewegungen pro Minute extrem gründlich und kommt dabei mit sehr wenig Wasser aus. Dabei bietet der Saugroboter die beste Wischfunktion für Holz, Parkett und Laminat, die wir je getestet haben. Kein Wunder also, dass der Sauger in unserem Test mit atemberaubenden 98 von 100 Punkten abschneiden konnte.

Dabei ist uns darüber hinaus auch die Entleerungsstation äußerst positiv aufgefallen. Diese entleert nicht nur den Staubbehälter, sondern füllt ebenso Wischwasser nach und kann sogar das Wischtuch waschen und trocknen. Der Saugroboter liefert dir in Kombination mit dem All-in-One-Dock so einen vollkommen autonomen Betrieb, sodass du selbst die Füße hochlegen kannst, während der Roboter deine Wohnung eigenständig säubert. Dank der verbauten Sensoren navigiert der kleine Helfer sich zuverlässig durch deine Wohnung und umgeht dabei sogar Hindernisse.

Wenn du also einen High-End Saugroboter mit zahlreichen Komfort-Features und einer herausragenden Leistung suchst, kannst du beim Roborock S8 Pro Ultra während des Prime Days auf jeden Fall einen tollen Deal machen. Übrigens: Das Angebot endet dabei nicht am 12. Juli, sondern geht noch über die Laufzeit des Prime Day hinaus.