Der Hersteller Roborock ist im Bereich der Saugroboter eine absolute Top-Marke. Nicht umsonst ergattern die Haushalts-Gadgets in unseren Tests immer wieder Spitzenbewertungen. Offensichtlich sind die Roborock-Geräte auch bei Amazon absolut beliebt. So belegt nämlich der Q5 Pro den ersten Platz unter den Roboterstaubsauger Bestsellern. Und jetzt gibt’s den Saug- und Wischroboter so günstig wie fast nie. Der Deal zeigt eindrucksvoll, warum eigentlich niemand mehr als 240 Euro für einen Saugroboter ausgeben muss.

Preis-Check: Amazon sorgt für absoluten Tiefstpreis

Bevor wir uns den Roborock Q5 Pro im Anschluss noch im Detail genauer anschauen, nehmen wir erst einmal fix den Preis unter die Lupe. Laut Amazon ist das Haushalts-Gadget eigentlich mit einem UVP 349 Euro versehen. Hiervon werden jetzt aber ganze 32 Prozent gestrichen, wodurch schlussendlich nur noch 239 Euro auf der Rechnung stehen.

Roborock Q5 Pro im Angebot bei Amazon

Das ist auf den ersten Blick schon ein richtig guter Preis für einen hochwertigen Saugroboter samt Wischfunktion. Wie stark das Angebot wirklich ist, zeigt aber erst ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf. Und siehe da: Der Roborock Q5 Pro war zuvor sogar noch nie günstiger. Du sicherst dir momentan also tatsächlich den Saugroboter-Bestseller zum besten Preis aller Zeiten.

Wie so oft macht Amazon leider keine Angaben zur Laufzeit des Schnäppchens. Wer Interesse hat, sollte also lieber schnell zuschlagen.

Roborock Q5 Pro – Das bietet dir der Saugroboter

Die Krone im Bestseller-Ranking sowie durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen bei über 1.000 Amazon-Bewertungen kommen nicht von ungefähr – doch was bietet dir der Roborock Q5 Pro überhaupt? Allen voran weiß die Saugkraft mit 5.500 Pa absolut zu überzeugen. Dabei sollen doppelte Gummibürsten außerdem dafür sorgen, dass insbesondere Haare noch besser aufgenommen werden. Um auch wirklich für richtig reine Böden sorgen zu können, hat Roborock dem Gadget obendrein noch eine Wischfunktion verpasst. Hier solltest du zwar keinesfalls Ergebnisse wie bei Premium-Modellen wie dem S8 Pro Ultra (hier ebenfalls im Angebot) erwarten, dieser bewegt sich preislich aber auch um die 1.000-Euro-Marke, während der Q5 Pro gerade einmal 239 Euro kostet – wohlgemerkt ohne Station.

Eine Sache, bei der sich der Roborock Q5 Pro keinesfalls hinter anderen Modellen verstecken muss, ist die hochwertige PreciSense-LiDAR-Navigation samt 3D Mapping. Der kleine Putzteufel erstellt so akkurate Karten, bewegt sich anschließend gekonnt durch deine Wohnung und umgeht dabei Hindernisse. Wie immer bei Roborock wissen obendrein ebenso die App-Funktionen und die simple Steuerung hierüber zu überzeugen. So lassen sich beispielsweise ganz unkompliziert Sperrzonen einrichten, die der kleine Helfer meiden soll. Zusätzlich kannst du den Saugroboter übrigens auch per Sprachsteuerung auf die Putzfahrt schicken.

→ Roborock Q5 Pro für 239 Euro