Dein Barista für daheim: WMF Kaffeevollautomat so günstig wie nie zuvor!

Frisch gemahlene Bohnen, cremiger Milchschaum und ein guter Kick Koffein – was Besseres, kann es am Morgen doch gar nicht geben, oder? Wenn es dir da genauso geht wie mir, solltest du dir jetzt den WMF Perfection 660L Kaffeevollautomat anschauen. MediaMarkt reduziert diesen im Rahmen der Mehrwertsteuer-Aktion nämlich gewaltig im Preis und sorgt dabei sogar für einen zuvor noch nie erreichten Tiefstpreis.

→ Direkt zum MediaMarkt-Angebot!

So günstig wie sonst nie: MediaMarkt sorgt für echten Preissturz

Bleiben wir doch direkt beim Preis: Statt des UVPs von 1.299 Euro zahlst du bei MediaMarkt jetzt nur noch 839,50 Euro für das Premium-Gerät aus dem Hause WMF. Klar, das ist immer noch kein kleiner Betrag, dafür bekommst du aber einen absolut hochwertigen Kaffeevollautomaten – der zudem zuvor noch kein einziges Mal günstiger zu haben war (zum Preisverlauf). Wer sich also ein Top-Produkt für den täglichen Kaffee, Cappuccino und Co. in die Küche stellen möchte, macht hier einen guten Kauf. Wer es hingegen einfach nur günstig möchte, kann sich stattdessen diese Bosch-Kapselmaschine für unter 30 Euro anschauen.

Ganz wichtig: Von dem MediaMarkt-Tiefstpreis kannst du nur profitieren, wenn du dich vorher als myMediaMarkt-Mitglied registrierst. Der Elektronikhändler veranstaltet seine Mehrwertsteuer-Aktion dieses Mal nämlich ausschließlich für Mitglieder des Treueprogramms. Das Ganze geht aber ruckzuck und ist selbstverständlich kostenfrei. Die Aktion läuft dabei noch bis zum 10. Februar (9 Uhr) – dann endet somit auch das Angebot zum WMF Kaffeevollautomaten.

Das bietet dir der WMF Kaffeevollautomat

Der WMF Perfection 660L Kaffeevollautomat macht es spielend einfach, deine Lieblings-Kaffeekreationen auf Knopfdruck zu brühen. Mit einer Auswahl von 19 verschiedenen Getränkerezepten kannst du alles nach deinem Geschmack genießen. Ob klassische Favoriten wie Cappuccino, Espresso oder Latte macchiato, erfrischender Tee oder trendige Kaltgetränke wie Nitro-Kaffee – hier ist für jeden etwas dabei. Im Expertenmodus kannst du sogar die Rezepte individuell anpassen, um genau das perfekte Getränk zu kreieren, das du dir wünschst.

Das Farb-Touchscreen-Display auf der Vorderseite ermöglicht es dir, ganz einfach zwischen den verschiedenen Getränken und Einstellungen zu navigieren. So zauberst du im Handumdrehen eine köstliche Crema. Praktisch ist auch der aromaversiegelte Bohnenbehälter, der deine Kaffeebohnen frisch und aromatisch hält. Mit dem internen Milchaufschäumer gelingt dir zudem jederzeit ein perfekter Milchschaum für deine Lieblingsgetränke.

Die selbstreinigende Brüheinheit aus hochwertigem Metall sowie das WMF Click & Clean System sorgen obendrein dafür, dass die Reinigung und Pflege des Geräts mühelos von der Hand gehen – auch nachdem du deine Kaffeepause genossen hast.