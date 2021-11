Deals zum Singles Day: Nur heute gibt's bei ebay satte 20 Prozent Rabatt

Die Singles‘ Day Angebote von ebay sind nur heute bis 24 Uhr erhältlich. Deshalb solltest du dich besser schnell entscheiden. Mit dem Gutscheincode SINGLESDAY erhältst du auf ausgewählte Artikel 20 Prozent Rabatt. Doch beachte: Der Code ist pro Person nur einmal einlösbar. Es gibt bei der Aktion keinen Mindestbestellwert, jedoch einen maximalen Rabatt in Höhe von 50 Euro.

Xiaomi Mi Band 6: Fitnesstracker bei ebay für unter 35 Euro

Ein guter Fitnesstracker für unter 35 Euro findet sich nur selten. Bei ebay bekommst du jetzt allerdings das smarte Fitnessarmband Xiaomi Mi Band 6 bereits für 32,79 Euro. Der 1,56 Zoll große AMOLED-Bildschirm zeigt dir Handy-Benachrichtigungen und Vitalwerte an. Außerdem sind hier zahlreiche Sensoren zur Messung deiner Gesundheitsdaten integriert. So misst der Xiaomi-Fitnesstracker deine Herzfrequenz, den Blutsauerstoffgehalt sowie dein Stresslevel. Und auch deinen Kalorienverbrauch durch Bewegung kann dir das smarte Armband anzeigen. Das Mi Band 6 scheut dabei auch vor Wasser nicht zurück. Denn: Es ist bis zu 50 Meter wasserdicht, wodurch es einem Sprung ins Schwimmbecken oder in den See locker standhält.

Möchtest du mehr über den Fitnesstracker erfahren? Wir haben ihn für dich getestet.

Klemmbaustein-Sets für Aufbauspaß unterm Weihnachtsbaum

Bei ebay bekommst du zum Singles Day darüber hinaus einige Klemmbaustein-Sets in Lego-Manier 20 Prozent günstiger. So zum Beispiel den ​​7070 Technology Machinery der Marke Winner mit über 300 Teilen zum Zusammenstecken. Beschenke dich selbst mit dem roten Spielzeug-Traktor und fühl dich beim Aufbauen in die Kindheit zurückversetzt oder mach deinem Kind eine Freude. Für den Aufbau-Spaß musst du im Gegensatz zu den meisten Lego-Sets in vergleichbarer Größe kein Vermögen ausgeben. Am heutigen Singles Day zahlst du hierfür bei ebay nur 18,39 Euro nach Abzug des Gutscheins.

Wenn auch etwas teurer, dafür aber wirklich schön anzusehen, ist die rustikale Fischerhütte 30102 der Marke Urge. Für 86 Euro bekommst du bei ebay zum Singles Day ein großes Klemmbaustein-Set mit 2745 Teilen. Dieses Set lohnt sich auch für das ein oder andere erwachsene Spielkind, da es sich im Gegensatz zu vielen anderen Baustein-Modellen sogar gut im Regal macht. Aber: überzeuge dich am besten selbst.

Roborock S5 Max: Saug-Wisch-Roboter bei ebay günstig kaufen

Nun aber zurück zur Technik. Heute gibt’s bei ebay auch 20 Prozent Rabatt auf den Roborock S5 Max – einen Saugroboter mit Wischfunktion. Dadurch bekommst du ihn bereits für 315 Euro statt 365 Euro, was für den Saug-Wisch-Roboter ziemlich preiswert ist. Mit dem Roborock S5 Max hast du immer eine saubere Wohnung ohne eigenen Aufwand. Denn der Haushaltsroboter entfernt Staub und Schmutz effizient von deinem Fußboden.

Dabei lässt er sich bequem per App oder Sprachassistent steuern. Und du kannst beispielsweise Putz-Zeitpläne einstellen – so fährt der Saug-Wisch-Roboter automatisch an bestimmten Tagen und zu bestimmten Uhrzeiten seine Route. Mit vorab festgelegten Sperrzonen stellst du sicher, dass der Roboter bestimmte Bereiche oder Räume der Wohnung nicht befährt. Dadurch brauchst du dich beispielsweise nicht vor nassen Teppichböden zu sorgen. Der Roborock S5 Max arbeitet besonders effizient, denn laut Hersteller kann er bis zu drei Stunden am Stück wischen. So soll er ein Haus mit 200 Quadratmetern mit nur einer Akkuladung säubern können.

Xiaomi Oclean X Pro Elite: intelligente Schallzahnbürste mit großem Akku

Ein weiteres gutes Singles Day Angebot ist die elektrische Schallzahnbürste Oclean X Pro Elite von Xiaomi. Du bekommst sie mit dem Gutscheincode nur heute bei ebay zum Bestpreis für 56 Euro statt 69,99 Euro – mit dabei sind vier Ersatz-Zahnbürstenköpfe zum Wechseln. Was die elektrische Zahnbürste so besonders macht? Hier ist unter anderem ein Touchscreen-Display integriert, welches dir die Putzdauer und weitere hilfreiche Informationen anzeigt. Auch der Putzmodus lässt sich darüber einstellen.

Darüber hinaus verhindern intelligente Sensoren Zahnfleischbluten und andere Schäden im Mundraum. Weitere Kauf-Argumente sind: Die Zahnbürste ist im Gebrauch besonders leise und kommt mit einer langen Akkulaufzeit. Mit rund 35 Tagen Ausdauer lässt sie sich auch einmal problemlos auf längere Reisen mitnehmen, ohne die Ladestation mitschleppen zu müssen.