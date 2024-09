Top-Deals zum Dienstag: Diese Amazon-Angebote verschönern deinen Alltag

Der Dienstag ist da und mit ihm eine neue Welle an spannenden Amazon-Schnäppchen. Hier gibt es wie immer einiges zu entdecken. Egal, ob Haushalt, Wellness oder Küche. Für kleines Geld kannst du dir mit diesen Deals den Alltag verschönern. Aber genug erzählt, die heutige Auswahl schaust du dir am besten einfach direkt selbst an.

Diese Deals gibts am Dienstag

Sorgt für frische Luft in deinem Zuhause: der Aromadiffusor von Medisana. Er hat einen 100 ml Tank in den du ein ätherisches Öl deiner Wahl geben kannst. Möchtest du keinen Duft benutzen, eignet er sich auch ganz prima als Luftbefeuchter und verbessert so das Raumklima. Wenn er in Betrieb ist, wechselt die integrierte Lampe zwischen sechs verschiedenen stimmungsvollen Farben. Normalerweise kostet er dich 40,29 Euro. Aktuell kommst du aber schon für 33,49 Euro an das Wohlfühl-Gadget.

Das kennen wir vermutlich alle: Nach einem langen Tag am Schreibtisch schmerzen die Muskeln, alles ist verspannt. Der Gang zur Massage ist jedoch teuer und aufwendig. Diese Massagepistole für zu Hause verspricht Abhilfe. Normalerweise kostet sie dich 99,99 Euro. Auf Amazon bekommst du sie jedoch aktuell für nur 72,19 Euro. Zusätzlich kannst du hier einen 10-Euro-Coupon aktivieren und sparst dir somit insgesamt knapp 40 Euro vom Ursprungspreis! Für nur 62,19 Euro bekommst du hier ein hilfreiches Gerät, welches effektiv Schmerzen und Verspannungen lindern soll. Die 4.5/5 Sternebewertung bei über 30.000 Rezensionen sprechen da für sich.

Was ist besser als ein gemütlicher Herbstabend auf der Couch? Jetzt fehlt nur noch eine Schale Popcorn. Mit dieser Popcornmaschine von Russell Hobbs bekommst du auch das in unter drei Minuten hin. Der Vorteil zur Zubereitung im Topf liegt darin, dass du dank Heißluft weder Butter noch Öl für die Zubereitung benötigst und dir somit eine Menge Kalorien sparst. Ohne Rabatt kostet dich dieses Helferlein 34,99 Euro. Doch aktuell kommst du zum Schnäppchenpreis von nur 21,99 Euro dran.

Ein Rauchmelder darf auf keinen Fall bei dir zu Hause fehlen und sollte auch regelmäßig überprüft werden. Solltest du neue benötigen, liefern wir jetzt das passende Schnäppchen für dich. Auf Amazon bekommst du gleich drei Stück der Marke Brennenstuhl für nur 19,10 Euro anstatt 30,99 Euro. Den Dreierpack montierst du am besten in der Küche, im Schlaf- und im Wohnzimmer. Sie haben eine Batterielebensdauer von mindestens einem Jahr und werden mit passendem Befestigungsmaterial geliefert.

Heute hat dich nichts interessiert? Keine Sorge, wir suchen dir auch morgen wieder brandaktuelle Deals heraus. Um dir die Wartezeit zu verkürzen, kannst du auch gerne hier einmal durch unsere Deals stöbern. Übrigens: Am 8. und 9. Oktober ist wieder Amazon Prime Day. Lass dir die Schnäppchen an diesen Tagen definitiv nicht entgehen – wir halten dich auf dem Laufenden!

