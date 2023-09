Deal: Die PS5 gibt’s jetzt für weniger als 400 Euro!

Du willst deine Games in beeindruckender Grafik auf dem Fernseher zocken? Dann kommst du jetzt zu einem richtig starken Preis bei MediaMarkt an die beliebte PS5 von Sony. 399,99 Euro stehen auf dem Preisschild der Spielkonsole – Versandkosten kommen nicht hinzu. Das ist dabei ein richtig guter Preis, der dich in die Welt der Videospiele entführt, wie auch ein Blick auf den Preisverlauf zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Übrigens: Wenn du nur auf der Suche nach praktischem Original-Zubehör wie Controllern, der PS5-Ladestation oder Games bist, gibt’s bei Amazon derzeit eine gute Angebots-Aktion mit Rabatten von bis zu 70 Prozent.