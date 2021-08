DAZN 3 Monate kostenlos testen

Möglich macht diesen kostenlosen Test eine Kooperation von Magenta TV der Telekom und DAZN. Doch du musst kein Magenta-TV– oder Telekom-Kunde sein, um die drei Gratis-Monate zu bekommen. Es reicht, den richtigen Link zu der Aktion zu kennen. Diesen haben wir dir hier verlinkt.

Mit der Aktion bekommst du drei Monate Zugriff auf DAZN und alle Inhalte. Dabei ist es unerheblich, über welche Plattform du DAZN schauen willst. Es funktioniert über Handy und Tablet genau so wie über Smart TV-Apps oder den Fire-TV-Stick von Amazon. Natürlich ist es auch möglich, die DAZN App auf dem Media Receiver von Magenta TV oder dem Magenta TV Stick zu nutzen.

Offiziell heißt es übrigens, die Aktion gelte für alle MagentaTV-Neukunden, die in den vergangenen zwölf Monaten kein DAZN-Abo hatten. Allerdings zeigen Nutzer-Berichte, dass bei der Anmeldung nicht überprüft wird, ob du wirklich Magenta TV nutzt. Irritierend: Die Aktion gilt laut Kleingedrucktem bis 31. Januar 2021, taucht aber erst jetzt auf.

Bundesliga und Champions League bei DAZN kostenlos

Seit dieser Saison ist DAZN mit so vielen deutschen Fußball-Übertragungen dabei wie noch nie. So hat DAZN jetzt die Übertragungsrechte für die Spiele der 1. Bundesliga. Alle Spiele am Freitag und Sonntag siehst du nur mit dem Streaming-Dienst live.

Noch deutlicher wird wie Wichtigkeit von DAZN bei der Champions League. Hier zeigt DAZN alle Spiele live. Einzige Ausnahme ist ein einzelnes Live-Spiel am Dienstag jedes Spieltages, dieses wird von Amazon Prime übertragen. Trotzdem kannst du es bei DAZN sehen – in der Konferenz. Zusätzlich übertragt DAZN auch die NFL, NBA und MLB und hat zahlreiche weitere Rechte inne. Zu sehen sind alle Begegnungen ausschließlich per Internet. Die linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2 kannst du mit diesem Kostenlos-Angebot nicht entschlüsseln.

Wichtig: Das DAZN-Angebot in Zusammenarbeit mit Magenta TV wird nach dem vierten Kostenlos-Monat kostenpflichtig. Das Abo kostet dich dann monatlich 14,99 Euro und ist monatlich kündbar. Möchtest du dann nicht mehr zusehen, solltest du DAZN rechtzeitig kündigen.

Übrigens: Solltest du dich nach der Buchung fragen, was die Einblendungen des Buchstaben- und Zahlen-Codes bei DAZN im Bild bedeutet – das haben wir dir hier zusammengefasst.

