Dauerhaft mega günstig: 10-GB-Tarif mit Allnet-Flat jetzt für nur 5 Euro

Auch abseits der super günstigen Prepaid-Tarife liefert dir der Anbieter Lebara tolle Angebote. Aktuell kannst du dir etwa einen Tarif mit 10 GB LTE-Datenvolumen, einer Allnet-Flat und einigen weiteren Vorteilen wie EU-Roaming zum absoluten Spar-Preis von nur 4,99 Euro sichern. Wer hingegen mehr Datenvolumen braucht, greift zur 25-GB-Option für lediglich 9,99 Euro pro Monat. Bei beiden Tarifen profitierst du von einem tollen Preisversprechen: Egal, wie lange du den Vertrag laufen lässt, teurer wird dieser nämlich nicht!

10-GB-Tarif dauerhaft für nur 5 Euro: Das wird dir bei dem Schnäppchen geboten

Werfen wir zunächst einen Blick auf den preiswerten HELLO! XS Plus Tarif: Für nur 4,99 Euro im Monat bekommst du hierbei 10 GB LTE-Datenvolumen, eine Telefon- und SMS-Flat sowie kostenloses EU-Roaming zur Verfügung gestellt. Gesurft wird dabei mit bis zu 25 MBit/s im Telefonica-Netz. Besonders cool: On top kommen noch 60 Freiminuten in 50 Länder. Hierzu zählen neben nahegelegenen Urlaubszielen wie Frankreich und der Schweiz auch weiter entfernte Länder wie die USA oder das Vereinigte Königreich. Somit bist du mit dem Tarif auch für den nächsten Urlaub gut ausgestattet.

Ein weiterer großer Vorteil bei den Lebara-Angeboten ist das Preisversprechen. Obwohl der Vertrag über eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten verfügt, bleibt der Preis auch darüber hinaus stets gleich. 10 GB Datenvolumen kosten dich hier also auch zukünftig stets monatlich nur 4,99 Euro. Gleichzeitig bist du mit dem Tarif aber ebenfalls äußerst flexibel. Online kannst du deinen Tarif nämlich monatlich wechseln, um dir etwa mehr Datenvolumen zu sichern. Die Rufnummermitnahme ist zudem übrigens ebenso möglich.

Du benötigst mehr Datenvolumen, möchtest aber auf die vielen coolen Vorteile wie das Preisversprechen nicht verzichten müssen? Dann kommt der HELLO! S Plus Tarif wie gerufen. Hier bekommst du immerhin satte 25 GB LTE-Datenvolumen für monatlich nur 9,99 Euro. Eine Allnet-Flat und EU-Roaming sind hierbei selbstverständlich ebenfalls enthalten. Die Freiminuten werden zusätzlich noch verdoppelt. Du bekommst also 120 Minuten in 50 Länder zur Verfügung gestellt. Und das Preisversprechen darf hier natürlich ebenso nicht fehlen: Auch nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit (24 Monate) zahlst du hierbei weiterhin nur 9,99 Euro im Monat für den 25 GB starken Tarif.

→ 25 GB Tarif mit Allnet-Flat dauerhaft für nur 9,99 Euro