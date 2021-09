Daten-Kracher im Telekom-Netz: 25 GB für 15 € – nur für kurze Zeit

Wenn man auch unterwegs mit dem Laptop oder Tablet gut verbunden sein möchte, braucht man einen starken Datentarif. Mit dem mobilcom-debitel Telekom Green Data XL Spezial hat LogiTel derzeit ein Datentarif-Schnäppchen im Angebot. Allerdings nur für kurze Zeit.

Ein Schnäppchen ist der Tarif schon allein deshalb, weil er die Faustregel „1 GB für 1 Euro“ deutlich unterbietet. Mit rund 60 Cent pro Gigabyte ist man hier dabei, um mit dem Laptop oder Tablet entspannt und produktiv sein zu können, ohne erstmal ein anständiges WLAN finden zu müssen. Die SIM-Karte von mobilcom-debitel funkt übrigens im zuverlässigen Telekom-Netz. Und auch eine eSIM kann man aktivieren.

Kein Anschlusspreis, EU-Roaming – die Konditionen auf einen Blick

Den Tarif mobilcom-debitel Telekom Green Data XL Spezial kannst du abschließen, ohne einen Anschlusspreis bezahlen zu müssen. Auch das Roaming in der EU (und im Vereinigten Königreich sowie in Island, Liechtenstein und Norwegen) ist im Datentarif-Angebot von LogiTel problemlos möglich. So zahlst du in den ersten 24 Monaten wirklich nur 14,99 Euro pro Monat für 25 GB. Das ist der einzige Wermutstropfen am Angebot: Ab dem 25. Monat gilt die reguläre Grundgebühr von 29,99 Euro. Die Konditionen in der Übersicht:

Monatliche Grundgebühr: 14,99 Euro (ab 25. Monat: 29,99 Euro)

25 GB LTE Internet-Flatrate

mit bis zu 300 Mbit/s im Netz der Telekom Deutschland Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate

SMS: 0,19 Euro / MMS: 0,39 Euro

eSIM nachträglich möglich

EU-Roaming inklusive

0 Euro Anschlussgebühr

Wichtig: Normalerweise kostet der Tarif 29,99 Euro Grundgebühr. Den Rabatt von 15 Euro auf jede monatliche Rechnung gibt es nur während der Mindestvertragslaufzeit. Danach wird der Tarif auf den Ursprungspreis zurückgesetzt, und mit dann 29,99 Euro deutlich teurer. Wir empfehlen also eine rechtzeitige Kündigung.