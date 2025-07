Das Samsung Galaxy Z Flip7 ist doch gerade erst auf dem Markt – wieso ist es hier jetzt schon SO günstig?!

Normalerweise kostet das neue Galaxy Z Flip7 über 1.000 Euro. Kombiniert mit einem Tarif lässt sich aber meist einiges sparen. Und dieses preiswerte Angebot mit 25 GB 5G-Datenvolumen wird mit jedem Detail besser. Wir rechnen den Deal für dich einmal genauer durch.

Galaxy Z Flip7 und Tarif: Das bekommst du im Detail

Das Galaxy Z Flip7 befindet sich gerade noch in der Vorbestellerphase, so neu ist es. Dadurch bekommst du es aktuell noch mit 512 GB Speicherplatz zum Preis der kleineren Speichervariante. Hierbei kannst du dich auf ein großes 6,9-Zoll-Display mit 120 Hz freuen und eine schnelle Performance dank Exynos 2500 Prozessor. Starke Bilder und Videos knipst du zudem mit der 50-Megapixel-Dual-Kamera. Besonders ist aber natürlich die Klapptechnik – das Handy lässt sich einfach in der Mitte zusammenfalten und so viel leichter in der Hosentasche verstauen. Das zweite Display auf der Außenseite ist bei der neuen Generation noch einmal um einiges größer und kann so für deutlich mehr genutzt werden. Du musst es also nicht jedes Mal aufklappen, wenn du es benutzen willst.

Bei deinhandy.de kannst du dir das neue Klapphandy jetzt zusammen mit einem 25-GB-Tarif von Vodafone sichern. Dieser bringt dich ins schnelle 5G-Netz mit bis zu 300 MBit/s. Eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS ist ebenfalls mit dabei. Am Ende verraten wir dir noch ein weiteres starkes Detail des Tarifs. Aber erstmal zu den Kosten.

Kosten und richtig cooles Tarif-Extra

Zum Launch bekommst du das Galaxy Z Flip7 direkt einmal 100 Euro günstiger und du sicherst dir zusätzlich doppelten Speicherplatz. Nimmst du deine alte Rufnummer mit zu Vodafone, kannst du außerdem 100 Euro Wechselbonus abstauben. Einmalig zahlst du somit für das Bundle nur 4,95 Euro und 39,99 Euro Anschlussgebühr (+ 6,99 Versandkosten). Dazu kommen dann noch 29,99 Euro monatliche Grundgebühr. Über die 24 Monate Mindestlaufzeit entstehen so Gesamtkosten in Höhe von 671,69 Euro (nach Abzug des Wechselbonus). Zum Vergleich: Einzeln kostet das Samsung-Smartphone aktuell mindestens 1.099 Euro. In diesem Bundle-Angebot sparst du also nicht nur über 400 Euro, sondern bekommst auch noch einen Top-Tarif für zwei Jahre geschenkt.

Und ein starkes Detail des Tarifs haben wir noch gar nicht genannt. Du bekommst nämlich auch noch für die 24 Monate ein 500 GB Depot, das du beliebig versurfen kannst. So kannst du es etwa auch im Urlaub oder unterwegs zum Streamen nutzen oder einfach dein monatliches Datenvolumen um gut 20 GB aufstocken. Allerdings kannst du dieses nur während der Mindestlaufzeit verwenden. Danach verfällt mögliches Restvolumen.