Das neue Pixel 8 Pro bei O2: Das beste Google-Handy über 450 Euro billiger

Mit dem brandneuen Pixel 8 Pro hat Google sein bisher stärkstes Smartphone auf den Markt gebracht: Von der tollen Performance im Alltag, über das 6,7 Zoll große OLED-Display bis hin zum hervorragenden Kamerasystem – hier bekommst du wirklich ein absolutes Top-Gerät. Und dazu noch 7 Jahre Update-Garantien! Bei O 2 gibt’s das Pixel 8 Pro jetzt schon über 450 Euro günstiger im Tarif-Deal. On top kannst du dir mit der Pixel Watch 2 (UVP 399 Euro) noch eine starke Smartwatch umsonst dazu sichern.

25 GB, Allnet-Flat & Co. – Der O2-Tarif im Überblick

Werfen wir dafür zunächst einen Blick auf den Tarif selbst. Zum Google Pixel 8 Pro gesellt sich hierbei der O 2 Mobile M Tarif mit 25 GB 5G-Datenvolumen und einer Top-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s. Egal, ob Social Media, normales Surfing im Netz oder sogar HD-Streaming – hiermit bist du wirklich ideal ausgestattet. Außerdem cool: Dank des Grow-Vorteils wächst dein Datenvolumen zusätzlich jedes Jahr um weitere 5 GB. On top gibt’s dann noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming.

All dies kostet im Bundle mit dem Pixel 8 monatlich 49,99 Euro (36 Monate Laufzeit). Während die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro komplett erstattet werden, fällt für das Google-Smartphone noch ein einmaliger Gerätepreis samt Versandkosten von 5,99 Euro an. Wer von einem anderen Anbieter aus wechselt und seine Rufnummer mitnehmen möchte, kann sich zudem aber noch einen starken 200-Euro-Wechselbonus sichern.

Pixel 8 Pro rund 480 Euro billiger: So rechnet sich der Tarif-Deal

Doch wie viel spart man bei dem Tarif-Angebot jetzt wirklich? Wir rechnen vor: Während dich der O 2 Mobile M Tarif im Paket mit dem Pixel 8 Pro monatlich 49,99 Euro kostet, zahlst du ohne das Smartphone normalerweise nur 32,99 Euro für den Tarif. Dies entspricht einem Aufpreis von 17 Euro pro Monat. In Kombination mit den Gerätekosten in Höhe von 5,99 Euro (inklusive Versand), zahlst du über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten dadurch insgesamt 617,99 Euro für das Pixel 8 Pro. Google hat das Top-Gerät zum Marktstart hingegen mit einem UVP von 1.099 Euro versehen – du sparst bei dem Tarif-Deal im Vergleich also wirklich rund 481 Euro!

Und auch ein Blick auf die Gesamtkosten lohnt sich: Nach den 36 Monaten würdest du bei dem Angebot für die Kombi aus Tarif und Smartphone insgesamt 1.605 Euro zahlen. Holst du dir den O 2 -Tarif und das Pixel 8 Pro hingegen jeweils einzeln, müsstest du satte 2.126 Euro blechen. Du sparst also sogar bis zu 521 Euro.

Alternativ kannst du den Vertrag übrigens auch nur über 24 Monate abschließen, dadurch steigen die monatlichen Kosten jedoch auf 64,99 Euro. Hierbei zahlst du insgesamt dann 773,99 Euro für das Pixel 8 Pro, wodurch du immerhin 325 Euro sparst und nicht ganz so lange gebunden bist.

Das brandneue Google Pixel 8 Pro kann wirklich in so ziemlich jeder Hinsicht überzeugen. Bereits auf den ersten Blick sticht etwa das schicke 6,7 Zoll OLED-Display mit einer Pixeldichte von 490 ppi sowie 120 Hz hervor. Gleichzeitig liefert dir der Google Tensor G3 Prozessor samt 12 GB RAM eine Top-Performance im Alltag. Ein großer Vorteil gegenüber anderen Smartphones ist zudem, dass Soft- und Hardware bei Google-Geräte aus dem gleichen Haus stammen. Du bekommst beim Pixel 8 Pro also pures Android und ein perfekt optimiertes Handy. Außerdem liefert dir Google einen Update-Support von sieben Jahren.

Google Pixel 8 Pro Software Android 14 Prozessor Google Tensor G3 Display 6,7 Zoll, 1.344 x 2.992 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 512 GB, 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.050 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 213 g Farbe Schwarz, Schwarz, Blau, Weiß Einführungspreis Pixel 8 Pro (12/512 GB): 1299 €, Pixel 8 Pro (12/256 GB): 1159 €, Pixel 8 Pro (12/128 GB): 1099 € Marktstart Herbst 2023

Hobbyfotografen können dank des hervorragenden Kamerasystems ebenfalls bedenkenlos zum Pixel 8 Pro greifen. Neben der 50-MP-Hauptkamera bekommst du bei dem Pro-Modell nämlich noch eine Ultraweitwinkelkamera mit 48 Megapixeln sowie ein 4,5-faches Zoom-Objektiv mit ebenfalls 48 Megapixeln. All deine Bilder und Videos müssen dabei auf den verbauten 128 GB Platz finden. Dafür punktet das Smartphone noch mit dem Schutz gegen Untertauchen nach IP68.

→ Google Pixel 8 Pro mit einem 25-GB-Tarif für monatlich 49,99 Euro

Passend zum Pixel 8 Pro: So holst du dir eine gratis Smartwatch

Wenn du bei dem Tarif-Deal bis zum 16. Oktober zuschlägst, kannst du dir zusätzlich noch die ebenfalls neue Pixel Watch 2 (Wi-Fi) völlig umsonst dazu sichern. Dafür musst du dein Pixel 8 Pro im Anschluss einfach nur zwischen dem 27. Oktober und dem 29. November auf dieser Aktionsseite von Google registrieren. Mit der Pixel Watch 2 bekommst du dabei eine starke Smartwatch mit zahlreichen Fitness- und Gesundheitsfunktionen im Wert von 399 Euro komplett gratis.