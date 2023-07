Das ist einer der beliebtesten Bluetooth-Lautsprecher: Hier ist er jetzt absurd günstig

Bei MediaMarkt sammelt der Bluetooth-Lautsprecher hunderte Top-Bewertungen mit einem Ergebnis von 4,6/5 Sternen. Und auch bei Amazon wurde der Speaker mit starken 4,7 Sternen bewertet. Das macht die JBL Charge 4 zu einer der beliebtesten Bluetooth-Lautsprecher auf dem Markt. Auch das Design gefällt und ist zeitlos. Das Wichtigste ist jedoch, was herauskommt: Die JBL Charge 4 liefert einen kräftigen und lauten Sound im Rucksack-Format.

So bekommst du die Charge 4 für unter 100 Euro

Die Bluetooth-Box von JBL ist gerade bei MediaMarkt im Sale für nur 99 Euro. Dadurch kannst du dir hier den Speaker zu demselben Preis sichern, den er auch am Prime Day gekostet hat. Und das ist ein wirklich gutes Angebot, bedenkt man doch, dass er Anfang des Jahres noch rund das doppelte gekostet hat (siehe Preisverlauf unten).

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

JBL Charge 4: Klein aber oho

Für lediglich 99 Euro holst du dir mit dem JBL Charge 4 einen hochwertigen Speaker zum kleinen Preis. Die Bluetooth-Box verfügt über eine Nennbelastbarkeit (RMS) von 30 Watt, einen Frequenzgang von 60 bis 20.000 Hz und liefert dabei selbstverständlich den gewohnt starken Sound von JBL-Geräten. All das wird dir äußerst kompakt, in einem gerade einmal 965 Gramm schweren Speaker geboten – dadurch kannst du die Box auch unterwegs stets dabeihaben. Sogar vor eventuellem Regenschauern musst du dir beim JBL Charge 4 keine Sorgen machen. Das Gerät ist nach IPX7 nämlich gegen Wasser geschützt und eignet sich so ebenfalls perfekt für Strand- oder Poolpartys und macht selbst vor Regen keinen Halt.

Ein Highlight beim JBL Charge 4 ist darüber hinaus definitiv die lange Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. So sorgst du selbst auf der After-Party noch für gute Stimmung. Aufgeladen wird der Speaker anschließend über den USB-Anschluss. Doch nicht nur das: Im JBL Charge 4 befindet sich ebenso eine Powerbank, über die du auf Wunsch auch dein Smartphone aufladen kannst.

Wasserdicht: Die Bluetooth-Box JBL Charge 4 ist gerade im Angebot

Eine starke Box zum kleinen Preis

Bereits allein liefert dir der JBL Charge 4 also einen tollen Klang. Für ein noch gewaltigeres Audioerlebnis kannst du die Bluetooth-Box über die JBL Connect+ Funktion zusätzlich aber auch mit weiteren kompatiblen Speakern verbinden. Gleichzeitig hast du dank der JBL App stets die volle Kontrolle und passt den Sound deinen Vorlieben an. Dein Handy verbindest du dabei selbstverständlich via Bluetooth mit dem Gerät.

Bei MediaMarkt bekommst du den JBL Charge 4 jetzt satte 44 Prozent billiger, wodurch der hochwertige Speaker nur noch 99 Euro kostet. Ein Blick auf die Konkurrenz zeigt: Dies ist ein toller Deal! Günstiger gab’s die Bluetooth-Box zuvor nämlich noch nie und bei anderen Anbietern zahlst du mindestens 20 bis 30 Euro mehr für das Gerät.