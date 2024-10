Das ist doch ein Scherz! Aldi verhökert Reisekoffer-Set mit über 60 Prozent Rabatt

Wenn du ein bis zwei Wochen am Stück verreisen möchtest, brauchst du wahrscheinlich relativ viel Platz. In dem vierteiligen Reisekoffer-Set von Aldi sind zwei große Gepäckstücke mit 84 oder 120 Liter enthalten, in die einiges hineinpasst. Aber auch ein kleiner Koffer, der die neuen Handgepäck-Regeln in Flugzeugen erfüllt, ist mit dabei. Das musst du wissen.

Reisekoffer in vier Größen: Das kannst du erwarten

Das Set bei Aldi besteht aus vier Hartschalenkoffern der Marke Monzana, die auch ruppigen Würfen von Flughafenmitarbeitern standhalten sollten. Sie verfügen allesamt über je einen Alu-Teleskopgriff und vier 360°-Rollen, die den Transport komfortabel machen. Die Beschichtung der Rollen soll zudem für ein geräuscharmes Fahren sorgen. Perfekt, wenn du frühmorgens zum Flughafen oder Bahnhof musst und deine Nachbarn nicht wecken möchtest.

Je ein Griff an der Ober- und Längsseite hilft zudem beim Tragen über Treppen und sonstige Hindernisse. Dazu ist jeder Koffer mit einem Sicherheitsschloss samt Zahlencode ausgestattet, das Langfinger fernhalten soll. Insgesamt bekommst du mit dem Set vier Koffer mit den folgenden Volumen:

Größe S: ca. 34 Liter

Größe M: ca. 55 Liter

Größe L: ca. 84 Liter

Größe XL: ca. 120 Liter

Weiterhin kannst du zwischen den drei Farben Silber, Blau und Schwarz wählen. Und zusätzlich wichtig: Der kleinste Koffer in Größe S entspricht den neuen europaweiten Handgepäck-Regeln für Flugreisen. Demnach darf ein Koffer, der in die Flugkabine mitgenommen wird, jetzt maximal 10 Kilogramm wiegen sowie maximal 55 × 40 × 20 Zentimeter groß sein (einschließlich Griffe und Räder). Mehr dazu liest du in unserem Artikel.

Um das Gewicht genau zu ermitteln, lohnt sich übrigens die Investition in eine Kofferwaage. Eine solche gibt’s bei Amazon schon für knapp 14 Euro.

Unter 100 Euro: So gut ist der Preis

Kommen wir zum Preis. Das vierteilige Kofferset ist gerade bei Aldi 62 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 99,99 Euro statt knapp 270 Euro (UVP). Allerdings kommen noch 5,95 Euro für den Versand dazu. Aldi hat dennoch einen richtig guten Preis, bei dem kaum ein anderer Händler mithalten kann (siehe Preisvergleich). Und auch ein Blick auf den zeitlichen Preisverlauf lohnt sich. Denn wesentlich günstiger war das Kofferset in der Vergangenheit noch nie.