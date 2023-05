Das ist das beliebteste Handy – und hier ist es für kurze Zeit mega günstig

Es ist noch gar nicht lange auf dem Markt und doch ist es bei uns bereits an die Spitze der beliebtesten Handys geklettert. Das Galaxy A54 ist das Smartphone für so gut wie jedermann – denn hier verzichtest du kaum auf etwas und zahlst dafür einen fairen Preis. In der MediaMarkt Tarifwelt bekommst du das Top-Smartphone jetzt zusammen mit einem 10-GB-Tarif für 12,99 Euro im Monat. Aber aufgepasst: Das Angebot gilt nur bis zum 30.5. um 9 Uhr morgens.

Galaxy A54: Grandioses Handy für fast jeden

Bei dem Angebot handelt es sich um das Samsung Galaxy A54 mit 128 GB internem Speicherplatz. Das Handy steht in unserem Beliebtheits-Ranking bereits auf Platz 1 – der Grund: Es bietet eine top Ausstattung, verpackt in einem schönen Gehäuse, verkauft für einen vergleichsweise geringen Preis. Eins der Highlights ist auf jeden Fall das 6,4 Zoll große AMOLED-Display, das mit 1.080 × 1.920 Pixeln auflöst. Das kommt außerdem auf bis zu 120 Hertz für eine flüssige Darstellung von Bewegungen. Cool ist auch, dass das Gehäuse des Samsung-Phones nach IP67 wasserdicht ist.

Aber auch unter der Haube steckt hervorragende Technik. So bringen dich der Exynos 1380 Prozessor und 8 GB RAM mit einer guten und ruckelfreien Performance durch den Tag. Und auch der Akku ist mit einer Kapazität von 5.000 mAh schön groß – du brauchst dir also keine Gedanken um eine leere Batterie zu machen. Und auch bei der Kameraausstattung musst du kaum Kompromisse eingehen. Denn mit dem Galaxy A54 schießt du richtig gute Fotos mit bis zu 50 MP. Neben der 50-MP-Hauptkamera kannst du aber auch weitläufige Motive oder Gruppenfotos mit bis zu 12 MP ablichten. Weiterhin verbaut Samsung ein Makro-Objektiv mit rund 5 MP für Nahaufnahmen.

Der Tarif im Überblick

Zum Galaxy A54 gesellt sich nun im Bundle noch der Tarif Vodafone green LTE 10GB. Der liefert dir – wie der Name bereits vermuten lässt – 10 GB Datenvolumen im LTE-Netz. Gesurft wird dabei mit einer Bandbreite von bis zu 50 MBit/s. Das ist schnell genug, um unterwegs ohne lange Wartezeiten zu surfen und auch das eine oder andere Video in guter Qualität zu streamen. Dazu ist hier auch eine Allnet-Flat für Telefonate mit dabei. Das Verschicken von SMS kostet jedoch extra.

Die geringen Kosten erreicht der Anbieter übrigens damit, dass noch ein Jahresabo der Sicherheitssoftware McAfee LiveSafe mit drinsteckt. Die Zugabe sorgt für eine Quersubventionierung des Preises, aktivieren musst du die Software nicht – sodass hier auch keine versteckte Kosten- oder Datenfalle drinsteckt.

Durchgerechnet: So gut ist der Deal rund ums Galaxy A54

Schauen wir uns einmal die Kosten an, die bei diesem Angebot entstehen. Jeden Monat zahlst du für Handy + Tarif 12,99 Euro für mindestens 24 Monate. Dazu werden einmalig Kosten von knapp 94 Euro fällig (49 Euro Gerätepreis, 39,99 Euro Anschlusspreis und 4,95 Euro Versandkosten). Über die Mindestlaufzeit kommst du somit auf Gesamtkosten in Höhe von rund 406 Euro. Zum Vergleich: Der derzeit günstigste Preis des Handys allein liegt bei rund 377 Euro (Link zum Preisvergleich bei günstiger.de). Zieht man das von den Gesamtkosten des Bundles ab, bleiben insgesamt 29 Euro für den 10-GB-Tarif – beziehungsweise rund 1,20 Euro auf den Monat gerechnet. Ein beachtliches Schnäppchen. Aber sei besser schnell, denn der Deal läuft nur noch bis zum 30.5. um 9 Uhr morgens.