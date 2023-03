Das beste iPhone mit Unlimited-Tarif: So sparst du über 1.100 Euro

Du möchtest das beste Apple-Handy auf dem Markt haben, so viel surfen können, wie du möchtest und neue AirPods Pro können auch nicht schaden? Dann lass dir dieses Tarif-Bundle besser nicht entgehen! Hier bekommst du nämlich das iPhone 14 Pro Max, AirPods Pro (2. Gen.) und einen unbegrenzten Tarif von O 2 . Die monatlichen Kosten von 65,99 Euro (36 Monate Laufzeit) sind es dabei auf jeden Fall wert, denn über die Vertragslaufzeit sparst du so mehr als 1.100 Euro!

iPhone 14 Pro Max – Apples bestes Smartphone

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Geräte zum Tarif – und die können sich definitiv sehen lassen. Das iPhone 14 Pro Max ist nämlich das derzeit beste Smartphone von Apple auf dem Markt. Allen voran besticht das Gerät mit seinem 6,7 Zoll großen Super Retina XDR OLED-Display. Dieses punktet nicht nur mit HDR-Support und einer Pixeldichte von 460 ppi, sondern vor allem auch mit einer Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits. Ein weiteres großes Verkaufsargument ist der starke Bionic A16 Prozessor. In Zusammenarbeit mit den 6 GB Arbeitsspeicher wird dir hier eine nahezu perfekte Benutzererfahrung geboten.

Apple iPhone 14 Pro Max Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A16 Display 6,7 Zoll, 1.290 x 2.796 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.323 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 240 g Farbe Space Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila Einführungspreis iPhone 14 Pro Max (128 GB): 1449 €, iPhone 14 Pro Max (256 GB): 1579 €, iPhone 14 Pro Max (512 GB): 1839 €, iPhone 14 Pro Max (1 TB): 2099 € Marktstart September 2022

Und auch sonst kann sich das iPhone 14 Pro Max sehen lassen. Der Akku kommt beispielsweise auf eine ordentliche Kapazität von 4.323 mAh und außerdem ist das Gerät nach IP68 gegen Untertauchen geschützt. Für schicke Fotos sorgt unter anderem die Hauptkamera mit 48 MP. Einzig der Speicherplatz von gerade einmal 128 GB trübt das ansonsten stimmige Gesamtbild. Ein microSD-Slot zum Nachbessern fehlt nämlich leider komplett.

Neben dem iPhone 14 Pro Max bekommst du im Rahmen des Tarif-Bundles für 65,99 Euro im Monat ebenfalls AirPods Pro (2. Gen.) dazu. Diese sind mehr als nur eine nette Beigabe, denn Apples Bluetooth-Kopfhörer überzeugen ebenfalls. Von einer hohen Soundqualität bis hin zur guten aktiven Geräuschunterdrückung bekommst du hier echt hochwertige Stöpsel.

Unendlich Surfen mit O2 Free Unlimited Max

Mit O 2 Free Unlimited Max wird dir passend zum besten Apple-Handy auch der wohl beste Tarif von O 2 zur Verfügung gestellt. Für monatlich 65,99 Euro gibt’s hier nämlich keinerlei Datenbegrenzung – du surfst mit einer Bandbreite von maximal 500 MBit/s also so viel wie du magst. Dazu gesellt sich noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist zudem ebenfalls inklusive.

Über 1.100 Euro Ersparnis? So geht’s!

Die wohl wichtigste Frage ist aber sicherlich, wie und wie viel man bei diesem Deal spart. Während das iPhone 14 Pro Max im Netz aktuell rund 1.138 Euro oder mehr kostet, fallen für die AirPods Pro (2. Gen.) momentan 229 Euro an. Im Tarif-Bundle von O 2 zahlst du neben den monatlichen Kosten von 65,99 Euro (36 Monate Laufzeit) jedoch nur noch einmalige Gerätekosten in Höhe von 13 Euro, plus 4,99 Euro für den Versand. Die 39,99 Euro Anschlusskosten werden hingegen komplett gestrichen. So kommst du über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten auf Gesamtkosten in Höhe von knapp 2.393 Euro. Holst du dir den Tarif und die Apple-Geräte hingegen einzeln, musst du ganze 3.566 Euro blechen. Du sparst also satte 1.173 Euro – also ungefähr das, was ein iPhone 14 Pro Max im Netz kostet.

Ein Blick auf die Konkurrenz im Netzbetreiber-Geschäft zeigt, wie gut das Angebot ist, denn rein zahlenmäßig sind die 66 Euro pro Monat (+ 13 Euro einmalig) natürlich nicht besonders wenig – zumal es über drei Jahre geht. Die Telekom verlangt für die Kombination satte 95 Euro monatlich und verlang zusätzlich noch 790 Euro für das große iPhone. Auch bei nur zwei Jahren Laufzeit bist du damit insgesamt deutlich über dem O2-Kurs. Bei Vodafone ist der 2-Jahres-Tarif mit 103,99 Euro pro Monat beziffert, wobei noch 300 Euro Einmalzahlung hinzukommen. Jeweils ohne AirPods übrigens. Du landest bei den Gesamtkosten also mindestens bei rund 2.800 Euro. O₂ ist – auch über 36 Monate – deutlich am günstigsten.