Das beste iPhone + AirPods Pro und 50 GB – Apple-Komplettpaket über 500 Euro billiger

Wenn du viel Wert auf Qualität legst und du stets die besten Geräte und Tarife haben möchtest, gibt es hier den perfekten Deal für dich. Für 60,99 Euro im Monat (36 Monate Laufzeit) bekommst du bei diesem Angebot von O 2 nämlich einen Tarif mit 50 GB Datenvolumen, plus das momentan stärkste Apple-Handy – das iPhone 14 Pro Max. Hinzu kommen außerdem noch AirPods Pro (2. Gen) für einen einmaligen Gerätepreis von lediglich 13 Euro! Kein Wunder, dass du bei diesem Bundle über 500 Euro sparen kannst. Alle Details zu dem Tarif-Deal gibt es hier.

Widmen wir uns zunächst dem Tarif. Dieser bietet dir für 60,99 Euro im Monat (36 Monate Laufzeit) ein starkes 5G-Datenvolumen von 50 GB. Dank des Grow-Vorteils von O 2 kommen dabei jedes Vertragsjahr zusätzlich 5 GB mobile Daten obendrauf. Ein weiteres Highlight ist die starke Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Dies reicht locker für blitzschnelles Surfen im Netz sowie das Streamen in – selbst in 4K-Qualität. Selbstverständlich wird dir außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS zur Verfügung gestellt. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Das coole: Der Anschlusspreis von eigentlich 39,99 Euro wird dir bei diesem Angebot komplett gestrichen. Hinzu kommen also nur noch 13 Euro, plus 4,99 Euro Versandkosten, für das iPhone 14 Pro sowie die AirPods Pro. Dies sorgt für eine tolle Ersparnis – doch dazu später mehr.

iPhone 14 Pro Max – Das stärkste Apple-Handy auf dem Markt

Mit dem iPhone 14 Pro Max holst du dir wirklich ein absolutes Oberklasse-Smartphone. Dabei überzeugt vor allem das 6,7 Zoll große OLED-Display – unter anderem dank einer Pixeldichte von 460 ppi sowie einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Das wahre Highlight des Super Retina XDR Displays ist aber die Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits, wodurch du auch bei starkem Lichteinfall stets alles erkennen kannst. Für die gewohnt flüssige Nutzererfahrung bei Apple-Handys sorgt der Bionic A16 Prozessor samt 6 GB Arbeitsspeicher. Hobbyfotografen freuen sich darüber hinaus über die Hauptkamera mit 48 MP. Lediglich der Speicherplatz lässt zu Wünschen übrig: Im Tarif-Bundle bekommst du nämlich das iPhone 14 Pro Max mit 128 GB Speicher. Ein microSD-Slot ist zudem leider nicht vorhanden.

Apple iPhone 14 Pro Max Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A16 Display 6,7 Zoll, 1.290 x 2.796 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.323 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 240 g Farbe Space Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila Einführungspreis iPhone 14 Pro Max (128 GB): 1449 €, iPhone 14 Pro Max (256 GB): 1579 €, iPhone 14 Pro Max (512 GB): 1839 €, iPhone 14 Pro Max (1 TB): 2099 € Marktstart September 2022

Abgerundet wird das Apple-Paket mit den AirPods Pro (2. Gen.). Die In-Ear-Kopfhörer überzeugen mit einer hohen Soundqualität samt guter aktiver Geräuschunterdrückung. Kein Wunder also, dass die Stöpsel auch in unserem Test vollends zu überzeugen wussten. Während du für das iPhone 14 Pro Max mit den AirPods Pro hier samt Versand lediglich 17,99 Euro zahlst, kosten die Geräte im Netz einzeln deutlich mehr. Alleine das Smartphone schlägt mit mindestens 1.149 Euro zu Buche, während dich die AirPods Pro immerhin 240 Euro kosten.

Über 500 Euro Ersparnis? Darum lohnt sich der Deal

Vor allem durch den Schnäppchen-Preis für die beiden Apple-Geräte kommst du bei diesem Tarif-Deal auf eine tolle Ersparnis. So ergeben sich bei dem Angebot über die Vertragslaufzeit von 36 Monaten Gesamtkosten in Höhe von rund 2.213 Euro. Ein durchaus heftiger Betrag, dem gegenüber stehen jedoch Einzelkosten für den Tarif und die Geräte von 2.796 Euro. Du sparst bei dem Angebot also satte 583 Euro. Wenn du also Interesse an einem Apple-Komplettpaket mit dem iPhone 14 Pro Max hast und du einen Vielsurfer-Tarif suchst, lohnt sich dieser Deal auf jeden Fall.

→ iPhone 14 Pro Max + AirPods Pro mit 50 GB Datenvolumen für monatlich 60,99 Euro