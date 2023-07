Das beliebteste Handy ist hier richtig günstig: Galaxy A54 + 15-GB-Tarif zum Top-Preis

Schaut man auf unser Leser-Ranking, zeigt sich sofort: das Galaxy A54 führt die Beliebtheits-Liste mit dem ersten Platz an. Das Samsung-Smartphone gilt dadurch weiterhin als das beliebteste Smartphone unter unseren Lesern. Der Grund dafür: Das Handy punktet mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis inklusive top Akkulaufzeit. Wenn du dich selbst vom Galaxy A54 überzeugen möchtest, liefert dir Blau jetzt die perfekte Gelegenheit. Hier gibt’s das Smartphone nämlich bereits für nur einen Euro zum Tarif dazu. Dieser schlägt mit einem Datenvolumen von 15 GB mit 22,99 Euro pro Monat zu Buche.

Galaxy A54: Darum ist das Handy so beliebt

Doch was macht das Galaxy A54 so besonders? Ein großer Vorteil ist auf jeden Fall die kompakte Größe des Handys. Das Super-AMOLED-Display misst 6,4 Zoll und liegt dadurch äußerst komfortabel in der Hand. Technisch muss sich der Bildschirm dabei nicht vor teureren Modellen verstecken. Vor allem die variable Bildwiederholrate von 60 bis 120 Hz hinterlässt einen tollen Eindruck.

Samsung Galaxy A54 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1380 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 202 g Farbe Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome White Einführungspreis Galaxy A54 (8/256 GB): 539 €, Galaxy A54 (8/128 GB): 489 € Marktstart März 2023

Diese wirkt sich zudem ebenfalls positiv auf das nächste Highlight des Galaxy A54 aus – der tollen Akku-Leistung. Mit einer Kapazität von 5.000 mAh bringt dich der Akku nämlich locker durch den Alltag. Für ordentlich Power sorgt bei dem Samsung-Gerät hingegen der hauseigene Exynos 1380 Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket mit der 50-MP-Hauptkamera und einem eher unscheinbaren Vorteil. Im Gegensatz zu vielen modernen Smartphones verfügt das Galaxy A54 nämlich noch über einen microSD-Slot. So kannst du die verbauten 128 GB Speicher problemlos um bis zu 1 TB erweitern.

Bei den Tarif-Angeboten von Blau hast du stets die Wahl zwischen verschiedenen LTE-Datenpaketen. So gibt es das Galaxy A54 etwa mit 5 GB für 21,99 Euro im Monat. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet dir aber die Variante mit 15 GB. Mit einem Preisschild von monatlich 22,99 Euro zahlst du für die 10 GB extra nämlich lediglich einen Aufpreis von einem Euro pro Monat. Gesurft wird bei den Blau-Tarifen im O 2 -Netz mit einer Bandbreite von bis zu 50 MBit/s, was für den Alltag komplett ausreicht.

Darüber hinaus wird dir noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze zur Verfügung gestellt. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Besonders cool: Die Anschlusskosten in Höhe von eigentlich 29,99 Euro werden bei dem Angebot komplett gestrichen. Dadurch zahlst du neben den monatlichen Grundkosten nur noch den Gerätepreis von einem Euro für das Galaxy A54, sowie 4,99 Euro Versandkosten. Ein toller Deal, denn einzeln kostet das beliebte Smartphone mindestens 327 Euro oder mehr.

Niedriger Effektivpreis für tolles Gesamtpaket

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Tarif-Bundle mit 15 GB Datenvolumen auf Gesamtkosten in Höhe von rund 560 Euro. Verrechnet man damit den Gerätepreis des Galaxy A54, ergibt dies einen tollen Effektivpreis von monatlich knapp 10 Euro – ein starker Preis für das beliebteste Handy samt 15-GB-Tarif.