Das ist das beliebteste Android-Handy! Hier bekommst du es für 15 Euro im Monat

In unserem Ranking der beliebtesten Smartphones auf dem Markt führt das Galaxy A54 das Rennen einsam an. Das Smartphone ist seit dem Frühling auf dem Markt und kostet ohne Vertrag derzeit noch über 350 Euro.

Mit Vertrag im Top-Angebot

Kombinierst du das Handy mit einem Vertrag, kannst du bei MediaMarkt gerade einen guten Fang machen. Das Handy gibt es hier zum Beispiel mit einem 6 GB starken O2-Tarif für 14,99 Euro pro Monat, was ein echter Top-Preis für das Gerät ist. Einmalig zahlst du noch 49,99 Euro fürs Gerät und 39,99 Euro als Anschlusspreis für den Tarif – übliche Kurse auf dem Markt also.

Der Tarif bietet eine Allnet-Flat (SMS und Anrufe) im O2-Netz und 6 GB Datenvolumen im LTE-Netz mit bis zu 50 MBit/s Downloadrate. Insgesamt bietet das Bundle also gute Standards, die durch den Preis umso besser wirken.

Die Angebots-Details im Überblick:

Samsung Galaxy A54 (128 GB) für 49,99 Euro

O2 Basic 15 für 14,99 Euro pro Monat

6 GB Datenvolumen (LTE50)

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

EU-Roaming

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Versandkosten: 4,95 Euro

Hier bestellen

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Eine Kostenfalle in dem Sinne, dass der Preis danach deutlich steigt, gibt es nicht. Die Grundgebühr bleibt also auch nach den zwei Jahren gleich. Da du dann allerdings das Handy abbezahlt hast, lohnt es sich danach, in einen günstigeren SIM-Only-Tarif zu wechseln. Beim Handy hast du bei dem Deal die Wahl zwischen den Farben Schwarz, Hellgrün, Violett und Weiß.

Das A54 gibt’s bei MediaMarkt übrigens auch in Kombination in besseren Tarifen. Für monatlich 19,99 Euro – also 5 Euro Aufpreis – und nur 1 Euro einmalig kannst du das Handy mit dem Tarif O2 Basic 20 koppeln, der dir 13 GB monatlich zur Seite stellt. Möchtest du lieber ins Telekom-Netz, gibt es zu ähnlichen Preisen (1,99 Euro einmalig, 19,99 Euro monatlich) die Option mit dem Tarif green LTE mit 10 GB (LTE25) im Tarif der Telekom. Vertragsanbieter ist hierbei Freenet.

Galaxy A54: Das Handy im Schnell-Check

Das Galaxy A54 wird mit Andorid 13 ab Werk ausgeliefert. Wie alle Samsung-Handys kommt es mit nachhaltigem Update-Versprechen und wird regelmäßige Sicherheits-Updates, aber auch die großen Versions-Aktualisierungen – zunächst also auf Android 14 – erhalten.

Das Gerät im Überblick:

Samsung Galaxy A54 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1380 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 202 g Farbe Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome White Einführungspreis Galaxy A54 (8/256 GB): 539 €, Galaxy A54 (8/128 GB): 489 € Marktstart März 2023

Mit dem 6,4-Zoll-Display verbindet es die Ansprüche zwischen großer Spielfläche und halbwegs handlichem Formfaktor. Im Test konnte das Samsung-Smartphone mit insgesamt 4 von 5 Sternen rundum überzeugen. Display und Akku zählen zu den klaren Pro-Punkten. Dazu finden wir im Gerät auch für die Preisklasse unübliche Features wie eine optische Bildstabilisierung bei der Kamera und die Wasserdichtigkeit gemäß IP67-Zertifizierung.