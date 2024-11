Dank Black Week zum halben Preis: Amazon Fire TV Stick 4K super günstig

Du hast zwar einen guten Fernseher, bist aber mit der Oberfläche nicht zufrieden? Dann kannst du deinem TV jetzt günstig ein Upgrade verpassen. Außerdem machst du hiermit aus älteren Modellen ohne smarte Funktionen im Handumdrehen einen Smart-TV. Bei tink ist der Amazon Fire TV Stick 4K jetzt 50 Prozent reduziert und kostet somit weniger als 35 Euro.

Fire TV Stick 4K: Das bietet er dir

Der Amazon Fire TV Stick 4K wird unscheinbar mit deinem Fernseher per HDMI-Anschluss verbunden und benötigt einen Stromanschluss. Die Einrichtung geht schnell und im Anschluss kannst du es dir auf der Couch bequem machen. Im Lieferumfang ist auch eine Alexa Sprachfernbedienung enthalten, mit der du dein TV-Programm wahlweise per Sprachbefehl oder TV-Steuerungstasten startest.

Hast du nun einen Fernseher und entsprechende Streamingdienste, die 4K-Auflösung unterstützen, kannst du deine Filme und Serien gestochen scharf direkt streamen. Wenn du zudem einen Wi-Fi-6-Router besitzt, kannst du mit einer noch besseren Verbindung ohne Ruckler deine Lieblingsinhalte streamen. Und übrigens: Auch Soundtechnisch ermöglicht der Fire TV Stick 4K dir so einiges. Zusammen mit entsprechenden Lautsprechern oder einer Soundbar kannst du hiermit sogar starken Dolby Atmos-Klang genießen.

Apps, wie Netflix, YouTube oder Spotify installierst du direkt auf dem Streaming-Stick und kannst so ohne Umwege deinen Fernsehabend genießen. Weiterhin praktisch: Wenn du Smart-Home-Geräte wie etwa smarte Lampen, Heizkörperthermostate oder Überwachungskameras verknüpfst, kannst du diese direkt mit dem Fire TV Stick samt Fernbedienung steuern.

50 Prozent Rabatt: Ein top Preis!

Kommen wir nun zum Preis. Ursprünglich standen 69,99 Euro (UVP) auf dem Preisschild des Fire TV Stick 4K. Davon streicht tink jetzt aber satte 50 Prozent und verkauft ihn so zum halben Preis von nur noch 34,95 Euro. Und das ist ein richtig gutes Angebot, wenn man auf den Preisvergleich und -verlauf blickt. Denn: Günstiger ist aktuell kein anderer Anbieter und auch in der Vergangenheit war er selten preiswerter zu haben.

Sollte der Fire TV Stick 4K doch nichts für dich sein, lohnt sich auch ein Blick auf die anderen Black Week Angebote bei tink. Besonders die vielen Bundles lohnen sich. So gibt’s etwa zwei Amazon Echo Dot (5. Gen) mit zwei smarten Glühbirnen und zwei Smart Plugs für 99,95 Euro (50 Prozent Rabatt). Und ein Starter-Set mit fünf smarten Heizkörperthermostaten von Homematic IP holst du dir bereits für 149,95 Euro. So lässt sich die ganze Wohnung den Winter über smart heizen und du kannst einiges an Energie und Geld sparen.

Mit Tipps, Tricks und praktischen Infos: Unser Black Friday Schnäppchen-Guide

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.