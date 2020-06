Cyberport Deals: Das sind unsere 5 Favoriten zum Blue Weekend

Die Cyberport Deals zum „Blue Weekend“ sind ab sofort verfügbar. Alle Angebote laufen bis Montag 23:59 Uhr, oder solange der Vorrat reicht.

Neues MacBook Air zum Bestpreis

Das MacBook Air 2020 wurde erst vor wenigen Wochen vorgestellt und ist nun schon deutlich reduziert zu haben. Das Apple-Notebook bietet ein 13,3 Zoll großes Display und wiegt dabei lediglich 1,29 Kilo. Mit einem Core i3 Prozessor und 8 Gigabyte Arbeitsspeicher ist es zudem leistungsstark genug für alltägliche Aufgaben. Für deine Daten steht eine 256 GB große SSD zur Verfügung. Das MacBook Air 2020 ist Apples erstes Macbook mit dem neuen Magic-Keyboard. Mit dieser Tastatur hat es Apple endlich geschafft die Tastaturprobleme seiner Notebooks in den Griff zu bekommen. Daher ist es auf keinen Fall empfehlenswert zum nur wenige Euro günstigeren Vorjahresmodell zu greifen.

Das MacBook Air 2020 gibt es in den Cyberport Deals zum Blue Weekend für 1069 Euro statt 1159 Euro – Damit bietet Cyberport den derzeit besten Deal auf dem Markt für das Apple Notebook.

iPad (7. Generation) in den Cyberport Deals

Das iPad 7 ist Apples neustes iPad abseits der Pro-Reihe. Es kommt mit einem 10,2 Zoll großen Display daher und unterstützt den Apple Pencil und das Smart Keyboard. Diese Tastatur lässt sich mittels Smart-Connector ohne Kopplungsvorgang verbinden und dein iPad fast wie einen Computer verwenden. Die Basis-Version bietet dir 32 Gigabyte Speicherplatz. Benötigst du mehr, ist auch eine 128 Gigabyte-Version vorhanden.

In den Cyberport-Deals gibt es das iPad 7. Generation für 339 Euro statt 379 Euro und damit zum Bestpreis.

Lenovo Ideapad Duet – Chromebook Tablet

Das Lenovo Ideapad Duet ist ein interessantes Gerät: Es vereint die Vorzüge von Android mit der Produktivität von Chrome OS. Das 10-Zoll-Tablet kommt ähnlich wie das Surface Go mit einer ansteckbaren Tastatur + Trackpad, mit welcher sich das Tablet wie ein Notebook verwenden lässt. Als Betriebssystem kommt jedoch nicht Windows, sondern Chrome OS zum Einsatz. Dadurch ist der Play Store wie man ihn von Android kennt, vorinstalliert und lässt dich alle dort zur Verfügung stehenden Apps benutzen. Die Akkulaufzeit gibt Lenovo mit 10 Stunden an.

Das erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Gerät kostet in den Cyberport Deals 299 Euro statt 329 Euro. Eine Version mit 128 statt 64 Gigabyte Speicher, wird für faire 30 Euro Aufpreis angeboten.

Xbox Wireless Controller mit PC-Adapter

Mit einem Preis von 39,90 Euro ist der Xbox One Controller in den Cyberport Deals bereits zum Bestpreis zu haben. Noch besser wird das Angebot durch den mitgelieferten Wireless-Adapter. Damit kann der Controller mit einer geringeren Latenz mit deinem Computer verbunden werden. Sogar mehrere Controller gleichzeitig sind möglich. Falls du den PC-Adapter nicht verwenden willst, verfügt der Xbox One Controller jedoch auch über Bluetooth. Somit kannst du ihn auch für den Spieledienst Xcloud verwenden.

Egal ob du den PC-Adapter benötigst oder nicht – für 39,90 Euro gibt es den Xbox One Controller in den Cyberport Deals zum Bestpreis.

Roborock S6: Smarter Saugroboter in den Cyberport Deals

Der Roborock S6 ist ein Smarter Saugroboter mit Wischfunktion. Im Test konnte er uns insbesondere durch eine sehr gute Navigation per Laser-System und eine schön gestaltete App zur Steuerung überzeugen. Eine Akkuladung reicht für ungefähr 120 Quadratmeter Wohnfläche. Falls doch einmal während der Reinigung der Strom ausgehen sollte, merkt sich der smarte Staubsauger seine Position, fährt zum Aufladen und setzt seine Reinigung anschließend mit vollem Akku wieder fort.

Auch wenn es nicht offiziell unterstützt wird, lassen sich auch problemlos Reinigungsmittel im Wassertank des Roborock S6 verwenden. Dank regelmäßiger Updates wird der Roborock S6 auch in Zukunft noch mit neuen Features versorgt. So wurde gerade erst eine Etagen-Erkennung hinzugefügt, mit dem der smarte Roboter auch in mehreren Etagen verwendet werden kann.

In den Cyberport Deals gibt es den Roborock S6 aktuell für 459 Euro zu kaufen.

