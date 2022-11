CyberGhost VPN mit Mega-Black-Deal und Geld-zurück-Garantie

Der bekannte VPN-Anbieter CyberGhost hat zum Anlass der Black Friday-Angebote ein eigenes Aktionspaket geschnürt. Dieses umfasst einerseits einen Rabatt von 83 Prozent auf ein 24-monatiges Abo und andererseits vier weitere Gratis-Monate. Auf einen Monat heruntergerechnet ergibt sich auf diese Weise ein Betrag von lediglich 2,03 Euro. Doch wofür benötigt man ein VPN eigentlich überhaupt? Und welche Vorzüge bringt ein CyberGhost-Abo mit sich?

VPN – darum kann sich der Deal lohnen

Das Wörtchen VPN (virtuelles privates Netzwerk) dürfte den meisten Internet-Nutzern bereits untergekommen sein. Was sich dahinter verbirgt und welche Vorteile VPNs bieten, wissen dagegen nur die Wenigsten. Dabei sind die Vorteile überaus zahlreich. Zunächst einmal anonymisieren VPNs deine IP-Adresse und verschlüsseln deinen Datenverkehr. Bedeutet: Einerseits lassen sich deine Aktivitäten im World Wide Web nicht zu dir zurückverfolgen. Denn zwischen dir und dem „Internet“ steht ein Zwischenserver mit einer eigenen IP-Adresse. Andererseits sind deine verschickten Datenpakete generell geschützt – und das auch dann, wenn du eine http-Seite aufrufst. Eine einfache Erklärung der Funktionsweise findet sich in unserem VPN-Ratgeber.

Abseits dieser Standard-Features unterdrückt das CyberGhost-VPN Werbung und Malware, blockiert Tracking und umgeht Geoblocking. Ein besonders nützlicher Vorteil: Mit dem CyberGhost-VPN lassen sich auf Wunsch im Inland ausländische Streaming-Dienste anschauen und umgekehrt. So kannst du etwa Fußball schauen, der hierzulande nur im Abo-Stream oder Pay-TV läuft (UEFA Champions League oder alle WM-Spiele). Bist du selbst im Streaming-Dienst von Netflix oder Amazon Prime Video eingeloggt, kannst du mit einem Serverwechsel auf ein anderes Land komplett neue Bibliotheken abrufen und Filme sowie Serien streamen, die für Deutschland gerade eigentlich gar nicht freigeschaltet sind. Andersherum kannst du dich selbst auf Reisen auch über einen deutschen Server einloggen und auch im fernen Ausland wie zu Hause streamen.

Welche Features bringt ein CyberGhost-Abo?

CyberGhost existiert bereits seit 15 Jahren und stellt seinen aktuell rund 38 Millionen Nutzern über 9.000 VPN-Server in mehr als 90 Ländern zur Verfügung. Damit ist der Anbieter einer der abslout größten Player der Branche. Ferner berechtigt ein einziges Abonnement zur Installation auf bis zu sieben Geräten. Zu diesem Zweck bietet CyberGhost Apps für sämtliche gängigen Betriebssysteme und Gerätekategorien.

Eine weitere wichtige Eigenschaft von guten VPNs ist die sogenannte No-Logs-Politik. Denn wenn ein VPN keine Nutzerdaten speichert, dann kann der Anbieter besagte Daten auch im Falle eines Falls nicht weitergeben. CyberGhost bietet eine solche Richtlinie – und ließ ihre Umsetzung auch von Deloitte überprüfen.

Ebenso an Bord: Ein Kill-Switch und eine unlimitierte Bandbreite. Und zu guter Letzt: Der rumänische VPN-Anbieter mit Niederlassungen in Bukarest und Tel Aviv sowie Entwickler-Team in Aachen gewährt seien Nutzern eine 45-tägige Geld-zurück-Garantie. Du kannst dir daher problemlos selbst ein Bild von CyberGhost machen, bevor du dich endgültig für oder gegen ein längerfristiges Abo entscheidest. Und bei Fragen ist rund um die Uhr ein Live-Kunden-Support verfügbar – auch auf Deutsch.

Solltest du dich auf der Suche nach einem guten VPN befinden, triffst du mit CyberGhost unterm Strich eine gute Wahl. Mit dem Black Friday Deal wird der Dienst zudem jetzt auch preislich zur absoluten Empfehlung.