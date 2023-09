CyberGhost: einer der besten VPNs Deutschlands 2023 ist jetzt 82% güntiger

Vor allem in öffentlichen Netzwerken und Hotspots ist das Risiko für Datendiebstahl ohne VPN-Verbindung groß. VPN-Dienste gelten als notwendige Sicherheitsmaßnahme, um die eigenen Daten im Internet vor Missbrauch zu bewahren. Sie verschlüsseln den eigenen Datenverkehr und verschleiern die private IP-Adresse, in dem sie sich einer Verbindung zu einem virtuellen, privaten Server bedienen. CyberGhost zählt als Anbieter nicht nur zu den besten VPNs in Deutschland. Millionen Nutzer weltweit vertrauen sich dem Service an.

CyberGhost setzt auf hohe Sicherheitsstandards

Der VPN-Anbieter CyberGhost ist kein Neuling auf dem Markt, sondern schützt die Daten seiner Kunden bereits seit über 17 Jahren. Besonders hochgeschätzt fällt dabei die strenge No-Logs-Policy des Unternehmens aus. Keinerlei Daten über deine Netzverbindungen werden bei CyberGhost gespeichert, sodass weder Internetanbieter, die Regierung noch das Unternehmen selbst einen Zugriff auf deine persönlichen Informationen erhält.

Zum Schutz deiner Daten setzt CyberGhost auf eine 256-Bit AES-Verschlüsselung und nutzt bekannte VPN-Protokolle wie OpenVPN, IKEv2 sowie WireGuard. Eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung ist die sicherste AES-Verschlüsselungsschicht und gilt praktisch als unknackbar durch Brute-Force-Angriffen. Durch die zusätzliche Integration weiterer Sicherheitsmaßnahmen wie eines Kill-Switches, kannst du dir stets sicher sein, dass deine Daten nie unverschlüsselt versendet werden. Sollte das VPN die Verbindung zum Server verlieren, trennt es zur Sicherheit deine Internetverbindung. Eine weitere großartige Sicherheitsfunktion ist Identity Guard, der dich automatisch benachrichtigt, falls deine E-Mail-Adresse bei Daten­verstößen aufgetaucht ist. Und die Funktion „Inhalt blockieren“ ermöglicht es dir, unerwünschte Anzeigen und Domains zu blockieren.

Über 9.000 Server aus 91 Ländern stehen zur Verfügung

CyberGhost verfügt dabei über ein großzügiges Kontingent von 9.500 Servern aus 91 Ländern, von denen sich über 1.300 auch in Deutschland befinden. Dadurch ist es für Kunden möglich, die Vorzüge von VPNs ohne Geschwindigkeitsverlust zu nutzen. Eine Beschränkung der Bandbreite oder des Datenvolumens deiner Verbindung gibt es dabei nicht. Vor allem für Nutzer, die den VPN-Dienst verwenden, um Geoblocking bei Streaming-Anbietern zu umgehen, ist die Geschwindigkeit der Verbindungen entscheidend. CyberGhost VPN ist übrigens mit über 40 großen Streaming-Diensten kompatibel, zu denen auch bekannte Anbieter wie Netflix, Disney+, Hulu und viele weitere zählen.

Mit einem Klick kannst du die CyberGhost VPN-Verbindung einschalten. Mit nur einem Konto lässt sich die VPN-Software dabei auf bis zu sieben Geräten gleichzeitig nutzen. Du kannst damit also gleich mehrere Geräte in deinem Haushalt absichern. Die Software ist mit allen gängigen Betriebssystemen und Geräten kompatibel – ganz gleich, ob du etwa Windows, Android, iOS, macOS oder einen SmartTV verwendest. Zurzeit kannst du dir die Software dabei mit einem starken Rabatt von 82 Prozent auf den 2-Jahres-Plan inklusive 2 Gratismonate sichern. Du zahlst dabei lediglich einen effektiven Monatspreis von knapp 2,19 Euro. Dank einer großzügigen 45-Tage-Geld-zurück-Garantie kannst du CyberGhost dabei völlig ohne Risiko ausprobieren. Und wenn du Fragen hast, steht dir der deutschsprachige Kundensupport rund um die Uhr zur Verfügung.