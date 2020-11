Cyber Monday Deals bei Microsoft: Xbox-Blockbuster zum halben Preis

Am Cyber Monday hat Microsoft neben den nach wie vor gültigen Surface-Deals noch weitere Angebote aus dem Xbox-Imperium auf Lager. Das Top-Angebot, eine Xbox One S für unter 200 Euro, ist mittlerweile vergriffen. Dafür können sich diejenigen freuen, die schon eine Microsoft-Konsole besitzen.

Xbox Spiele deutlich reduziert

Auch bei Spielen für die Xbox kannst du am Cyber Monday sparen. So gibt es etwa Farcry 5 für 13,99 Euro statt 69,99 Euro oder Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition für 14,99 Euro statt 59,99 Euro. Bei 681 reduzierten Spielen und DLCs ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch Freunde von EAs Fußball-Simulation kommen aktuell auf ihre Kosten. Statt der ursprünglich veranschlagten 90 Euro kostet die FIFA 21 „Champions Edition“ jetzt 40,49 Euro. Ein absoluter Klassiker, GTA V, ist sogar für nur 15 Euro erhältlich.

Xbox Game Pass Ultimate für 1 Euro

Preisvorteile gibt es auch bei den Premium-Pässen für die Xbox-Welt. Der Xbox Game Pass – egal ob Ultimate oder normal – kostet im ersten Monat nur 1 Euro. Quasi als Test für diejenigen, die einmal reinschnuppern wollen. Danach werden reguläre Abo-Gebühren fällig (12,99 Euro pro Monat für Ultimate; 9,99 Euro für Normal), der Zugang ist aber jederzeit kündbar.

Enthalten sind etwa Cloud-Gaming-Möglichkeiten, Gratis-Spiele, früherer Zugang zu einigen Titeln und generelle Mitgliederrabatte und Vorteile.

Konsolen-Bundles noch verfügbar

Auch wenn die Einzel-Konsole für unter 200 Euro bereits vergriffen ist, sind noch Konsolen-Bundles im Cyber-Monday-Deal verfügbar. Generell gilt: Wenn du einen zweiten Controller benötigst, kannst du diesen mit 20 Prozent Rabatt mitbestellen. Dies gilt für die normalen Farben aber auch für die Special-Editions. So bekommst du beispielsweise den halb durchsichtigen Phantom White Controller oder den PUBG-Controller für 51,99 Euro. Beim Mitbestellen einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft kannst du bis zu 40 Prozent sparen.

Mit dem Roblox-Bundle bekommst du zusätzlich das Spiel Roblox, 2.500 Münzen der Ingame-Währung „Robux“, weitere exklusive Inhalte und 1 Monat Xbox Game Pass Ultimate. Mit Roblox kannst du deine eigenen Minispiele erstellen oder die Spiele von tausenden anderen Nutzern gemeinsam spielen.

Surface-Angebote am Cyber Monday

Egal ob 2-in-1 Surface oder klassisches Notebook: In den Black-Friday- beziehungsweise Cyber-Monday-Angeboten von Microsoft gibt es auch viele Surface-Produkte zu Bestpreisen. Hier zeigen wir dir die besten Surface-Deals.

