Wem der Neukauf zu teuer ist und der Gebrauchtwagenkauf zu unsicher erscheint, findet mit Leasing eine gute Alternative. Der Cupra Born kommt mit jeder Menge Leistung und einer ziemlich hohen Reichweite von über 400 Kilometern. Auch die Fahrt in den Urlaub ist hiermit also durchaus möglich. Das aktuelle Angebot vom Anbieter 9Drive lohnt sich für alle, die ein solides und sportliches E-Auto wollen, aber dafür nicht zu viel zahlen möchten.

Cupra Born E-Auto-Leasing 194,96 € Der Cupra Born überzeugt mit starker Leistung und bis zu 428 km Reichweite sowie moderner Ausstattung wie virtuellem Cockpit, Sprachsteuerung und Assistenzsystemen. Dazu kommt ein attraktives Leasingangebot mit günstiger Rate und ohne Anzahlung. Zum Angebot

Cupra Born: Leasingdetails und Highlights des E-Autos

Das E-Auto verfügt über fünf Türen sowie ein virtuelles Cockpit im Inneren, und der Spurhalteassistent sorgt für eine Extraportion Sicherheit, während der Abstandstempomat immer genügend Abstand zum Vordermann hält. Darüber hinaus punktet das elektrische Fahrzeug mit Features, wie einer Sprachsteuerung, einem Müdigkeitswarnsystem, einem Reifendruckkontrollsystem sowie elektrisch anklappbaren Außenspiegeln. Der Verbrauch wird mit 15,6 kWh auf 100 Kilometern angegeben, sodass das E-Auto eine Reichweite von bis zu 428 Kilometern erreichen kann.

Das Leasingangebot hat eine Laufzeit von 30 Monaten – im Jahr kannst du bis zu 10.000 Kilometer damit fahren. Bei Bedarf lässt sich auch eine höhere Laufleistung auswählen, dann steigt jedoch die Leasingrate. Abzuholen ist der Wagen im Autohaus Minrath in Moers – der Wagen ist ab März 2026 verfügbar.

Cupra Born günstig leasen: Alle Kosten im Überblick

Einmalig fallen Bereitstellungskosten von 1.540 Euro an, eine Anzahlung gibt es nicht. Zusätzlich kommt eine monatliche Leasingrate von 194,96 Euro hinzu. Dadurch entsteht ein durchaus guter Leasingfaktor von 0,48. Solltest du mehr Kilometer fahren als die inkludierten 10.000 Kilometer, kommen gut 9 Cent pro zusätzlichem Kilometer on top. Wenn du weniger fährst, gibt’s für jeden Kilometer rund 4 Cent zurück.

E-Auto leasen: Kosten des Leasing-Vertrags auf einen Blick

30 × 194,96 Euro Leasingrate pro Monat

Bereitstellungskosten: 1.540 Euro

Leasingfaktor: 0,48

Allerdings bleibt es in der Regel nicht bei den reinen Leasingkosten. Was du zusätzlich einplanen solltest, sind eine Vollkaskoversicherung sowie ein GAP-Schutz und Kosten für Reparaturen, die über die Garantie hinausgehen.

