Vodafone-Netz in günstig: Hier bekommst du jetzt 20 GB für 12,99 Euro im Monat

Für wenige Tage läuft eine 50-Prozent-Rabattaktion des zu Klarmobil gehörenden Anbieters Crash. Drei Tarife nehmen teil und bei allen gibt es die Tarife für zwei Jahre lang zum halben Preis. Dazu wird dir ebenfalls die Anschlussgebühr geschenkt, sodass du auch keine Startkosten zahlen musst. Wir zeigen dir, was du bekommst.

Top-Tipp: 20 GB + Allnet-Flat für 12,99 Euro

Unsere Empfehlung ist der Tarif Crash Allnet Flat 20 GB. Hier bekommst du das namensgebende 20-GB-Paket an Datenvolumen pro Monat, dazu eine Allnet-Flat und Zugang zum LTE-Netz von Vodafone (immerhin mit LTE50) zum Vorzugspreis von 12,99 Euro. Das ist ein echter Preis-Hit dank der 50 Prozent Rabatt, wenngleich der doppelte Preis hier fairerweise auch zu hoch angesetzt wäre.

Neben der günstigen Grundgebühr gbit es auch noch ein paar weitere Tarif-Features, die den Vertrag aufmöbeln und attraktiv machen – wenn auch nur auf den zweiten Blick. Hier sind alle Tarif-Daten im Überblick:

20 GB LTE Internet-Flat (50 Mbit/s)

Vodafone-Netz

Flatrate Telefonie & SMS

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

EU-Roaming

Flexibler Vertragsbeginn möglich

12,99 Euro pro Monat (für 24 Monate)

Kein Anschlusspreis

Jetzt buchen

Die Möglichkeit der eSIM erweitert die Einsatzmöglichkeiten. So kannst du den Tarif etwa als Dual-SIM-Option im iPhone oder Google Pixel Smartphone verwenden. Mit VoLTE und WLAN Call verbesserst du die Sprachqualität bei Anrufen unterwegs und optimierst den Empfang in Innenräumen.

Zwei weitere Vodafone-Tarife im Angebot

Neben dem Top-Tipp gibt es auch noch zwei weitere Crash-Tarife mit Vodafone-Netz im Angebot. Für 9,99 Euro im Monat bekommst du die Option mit 10 GB Datenvolumen. Frei nach dem Motto „10 für 10“ ist das der Budget-Tarif der Angebotsreihe.

Power-Usern sei hingegen die Variante mit 30 GB Datenvolumen pro Monat ans Herz gelegt. Hier zahlst du bei Buchung in den kommenden Tagen (die Aktion endet voraussichtlich in der kommenden Woche wieder) nur 14,99 Euro. Diesen Tarif bewirbt der Anbieter selbst als Preis-Leistungs-Sieger und Bestseller. An sich bekommst du hier auch das meiste fürs Geld. Für den alltäglichen Nutzer ist der Unterschied zwischen 20 und 30 GB pro Monat aber nicht so relevant. Die meisten User kommen mit 20 GB im Monat locker aus.

Was bedeutet „flexibler Vertragsbeginn“?

In den Tarif-Details wirbt Crash mit den Hinweis „flexibler Vertragsbeginn möglich“. Das bedeutet, dass du dir den Sonderpreis jetzt sichern kannst, ohne direkt zahlen zu müssen. Den eigentlichen Vertragsbeginn und damit auch den Zeitpunkt der ersten Rechnung kannst du auf einen späteren Zeitpunkt legen. Das lohnt sich etwa, wenn du deinen alten Vertrag erst noch kündigen willst, damit du nicht doppelt für deinen Handytarif zahlst.

Im konkreten Fall haben wir bei Crash nachgefragt: Im Bestellprozess kannst du dieses Start-Datum wählen. Es darf vom Tage der Bestellung maximal 70 Tage in der Zukunft liegen. Also sprechen wir hier über etwas mehr als zwei Monate Puffer, die du ausreizen kannst.