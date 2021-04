Telekom-LTE für 2,99 Euro im Monat: Das musst du zum Billig-Tarif wissen

Telekom-LTE für Wenignutzer und auch als Zweit-SIM: Für kurze Zeit gibt es wieder die Möglichkeit zum Super-Sparpreis einen Tarif im Telekom-Netz abzuschließen. Für 2,99 Euro Grundgebühr pro Monat kannst du den Tarif jetzt abschließen. Die Angebotsaktion dauert aber nur wenige Tage. Letzteres ist allerdings nur eine ungefähre Angabe des Anbieters, ein konkretes Enddatum ist bislang nicht bekannt.

In der Vergangenheit konnte die Aktion jeweils nur wenige Tage, oftmals über ein Wochenende, aufrechterhalten werden. Nachdem der Deal seit Freitag online ist, können wir also von einem Ende des Angebots noch am Montag oder Dienstag rechnen.

Telekom-Netz für 2,99 Euro: Das steckt drin

Für knapp 3 Euro im Monat kannst du keine Unlimited-Allnet-Flat im Telekom-LTE erwarten, so realistisch müssen wir sein. Der Tarif richtet sich in der Tat an Wenignutzer und taugt daher auch als Zwei-Karte im Dual-SIM-Smartphone. Auch iPhones oder Googles Pixel-Smartphones sind berücksichtigt, du kannst den Tarif nämlich auch als eSIM nutzen. Ein Anschlusspreis – regulär gerne 10 bis 40 Euro – wird bei dieser Sonderaktion nicht berechnet.

Das inhaltliche Aber, das den Preis des Crash-Tarifs ermöglicht: Nur 750 MB Datenvolumen hast du im Moment drosselfrei zur Verfügung. Zu verbrauchen im LTE-Netz der Telekom mit maximaler Datengeschwindigkeit von 25 MBit/s (LTE25). Außerdem mit im Tarifpaket: 100 Freiminuten zum Telefonieren.

Neben der angesprochenen eSIM-Fähigkeit ist der Crash-Tarif auch Voice-over-LTE- (VoLTE) und WiFi-Calling-geeignet. Beides Technologien, die nicht selbstverständlich sind und für bessere Telefonqualität sorgen. Während viele Tarife die Telefonleitung noch über ältere Netzstandards wie UMTS laufen lassen, ist hier mobil das LTE-Netz die Stütze und zu Hause wird eine WLAN-Umgebung für bessere Qualität zu Hilfe genommen.

Die Tarif-Daten in Kürze:

Grundgebühr: 2,99 Euro pro Monat (5,99 Euro ab 25. Monat)

Internet-Flat: 750 MB Datenvolumen

Netz: Telekom-LTE-Netz (bis zu 25 Mbit/s)

Anrufe und SMS: 100 Freiminuten, 9 Cent je SMS

eSIM, VoLTE, WiFi-Calling

EU-Roaming inklusive

Kein Anschlusspreis

Hier bestellen

Der Tarif wird für 24 Monate abgeschlossen, Vertragspartner ist mobilcom-debitel über die Marke Klarmobil.

Dann lohnt sich der Crash-Tarif

Keine Rundum-Sorglos-Flat, kein 5G und kein Datenvolumen für große Streaming-Sprünge unterwegs. Wozu also dieser Tarif? Die Zielgruppe ist recht spitz – zumindest die, deren Anhänger einen solchen Tarif als Haupt-Mobilfunkanschluss nutzen.

Der Aktionstarif richtet sich aber an zwei Zielgruppen: Einmal die Verwendung als Zweit-SIM in deinem Dual-SIM-Handy oder neuerdings auch in autarken Smartwatches – etwa der Apple Watch Cellular. Wenn du normalerweise bei Vodafone oder O2 mit deiner Haupt-SIM-Karte bist, hast du vielleicht das ein oder andere Funkloch, das dich ärgert. Möglich, dass du mit Telekom-LTE hier Netz hast und dann über diese billige Zweit-Karte trotzdem online gehen kannst. In Homeoffice-Zeiten ist es auch ein guter und klassischer Diensthandy-Tarif – zumindest für Jobs, in denen wenig (100 Minuten pro Monat) übers Handy telefoniert wird.

Außerdem richtet sich der Crash-Tarif an Nutzer, die wenig Geld zur Verfügung haben beziehungsweise ausgeben wollen und jene, die als klassische Wenignutzer durchgehen. Das könnten beispielsweise deine Eltern sein, die zwar ein Smartphone haben und nutzen, jedoch Internetzugang hauptsächlich zu Hause im WLAN brauchen und unterwegs hin und wieder eine WhatsApp-Nachricht absetzen müssen. Mit den 750 MB monatlich sind sie trotzdem mobil per Messenger und Co verfügbar und können auch mal schnell ins Internet um eine Seite zu recherchieren. Auch ein flottes YouTube-Video lässt sich so streamen.