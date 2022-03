Preis-Crash: 10-Euro-Vodafone-Tarif kostet keine 3 Euro – nur noch heute

Der Crash-Deal wird zudem noch dadurch verbessert, dass er keinen Anschlusspreis kostet. Sonst sind das immerhin gut und gerne 40 Euro. Du zahlst über zwei Jahre Mindestvertragslaufzeit also wirklich nur die 24 monatlichen Rechnungen in Höhe von je 2,99 Euro. Was bekommst du dafür? Hier steckt verständlicherweise kein 5G-Unlimited-Tarif drin. Aber der 3-Euro-Tarif punktet auf seine Weise: Er bringt dich ins Vodafone-LTE-Netz, gewährt dir dort 100 Freiminuten zum Telefonieren – oder Frei-SMS, falls du solche noch verschickst. Für Online-Aktivitäten stehen dir monatlich 2 GB Datenvolumen zur Verfügung. Das Sonderangebot endet am Montagabend um 23:59 Uhr.

2 GB Vodafone LTE für 3 Euro: Alle Deal-Details im Check

Das Netz bietet nach LTE25-Prinzip eine Downloadrate von bis zu 21,6 MBit/s. Das reicht für Alltagsaktivitäten locker aus. Wirklich gut ist, dass du den Crash-Tarif auch mit einer eSIM nutzen kannst. Das macht ihn attraktiv zur Nutzung als dienstliche SIM-Karte im iPhone oder auch als Online-Zugang in einer Smartwatch mit LTE-Funktion, etwa der Apple Watch in einer Cellular-Variante. Alle Tarif-Details und Kosten hier noch einmal im Überblick:

Grundgebühr: 2,99 Euro (ab 25. Monat 9,99 Euro)

Kein Anschlusspreis

2 GB Datenvolumen

Vodafone-Netz (LTE25)

EU-Romaing

eSIM möglich

Freischaltung für VoLTE und WLAN Call

Rufnummernmitnahme möglich

Keine Versandkosten

Crash-Rabattpreis gilt nur 24 Monate: Das musst du beachten

Eigentlich kostet der Tarif in dieser Zusammenstellung 9,99 Euro, was hoffnungslos überteuert ist für einen Vertrag ohne Allnet-Flat. So wird das Crash-Angebot wirklich nur und insbesondere durch den 7-Euro-Rabatt, der jeden Monat auf deiner Rechnung auftaucht, zum Schnäppchen. Allerdings gilt dieser nur 24 Monate lang. Damit du nach dieser Mindestlaufzeit nicht in eine – wenn auch nur kurzzeitige – Kostenfalle tappst, solltest du frühzeitig kündigen. Crash gehört zu Klarmobil, sodass du dorthin auch deine Kündigung richten musst.