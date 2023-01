Consorsbank schenkt dir 50 Euro – so kommst du dran

Girokonten ohne monatliche Grundgebühr sind selten geworden. Umso interessanter ist eine neue Aktion der Consorsbank für das kostenlose Girokonto Essential und das hochwertigere Girokonto Unlimited. Denn wenn du jetzt als Neukunde bis Ende März eines der beiden Girokonten eröffnest, kannst du dich über eine Prämie in Höhe von 50 Euro freuen. Sie wird dir ausgezahlt, wenn du in den ersten sechs Monaten nach Kontoeröffnung in drei Monaten einen Geldeingang von mindestens 1.500 Euro von einem anderen Konto auf deinem neuen Girokonto verzeichnen kannst.

Consorsbank: 50 Euro Prämie auf neuem Girokonto

Das Girokonto Essential ist grundsätzlich für alle kostenlos, die noch keine 28 Jahre alt sind. Für alle älteren Nutzer ist es nur dann kostenlos, wenn monatlich ein Geldeingang von mindestens 700 Euro verbucht werden kann. Andernfalls fallen Kontoführungsgebühren in Höhe von 4 Euro pro Monat an. Gratis inklusive ist beim Essential-Konto eine Visa Card Debit, mit der du überall dort bezahlen kannst, wo Visa-Karten akzeptiert werden. Geld-Abhebungen sind im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum kostenlos. Benötigst du eine separate Girocard? Das auch als EC-Karte bekannte Zahlungsmittel ist bei Girokonto Essential der Consorsbank auf Wunsch zubuchbar. Kostenpunkt: 1 Euro pro Monat.

→ Girokonto „Essential“ eröffnen

Wenn du dich für das Girokonto „Unlimited“ entscheidest, musst du zwar eine Gebühr in Höhe von 9 Euro monatlich bezahlen, bekommst aber wertvolle Extraleistungen. Denn inklusive ist dann unter anderem eine Visa Card Gold, die dir die Möglichkeit bietet, weltweit kostenlos Bargeld abzuheben und on top wertvolle Reiseversicherungen beinhaltet. Auch exklusive Hotel-Vorteile sind in kooperierenden Herbergen inklusive. Zudem ist unter anderem ein Handy-Schutzbrief ohne weiteren Aufpreis nutzbar. Er sichert nicht nur einen möglichen Display-Schutz ab, sondern auch einen potenziellen Diebstahl des Handys. Und auch eine eigene Girocard gibt es beim Unlimited-Konto ohne Aufpreis dazu.

→ Unlimited-Konto eröffnen

Umzugsservice auf Wunsch inklusive

Bei beiden Girokonto-Angeboten der Consorsbank ist zudem Apple Pay und Google Pay nutzbar. Du kannst die über dein Girokonto nutzbare Visa-Karte also als Zahlungsmittel auf deinem Smartphone oder deiner Smartwatch hinterlegen. Und wenn du (d)ein bestehendes Girokonto zur Consorsbank umziehen möchtest, bietet dir das Finanzinstitut sogar einen kostenlosen Kontowechselservice an. Über den Partner Finleap Connect werden nicht nur die aktuelle Bank, sondern auch alle aktiven Zahlungspartner über deine neue Bankverbindung informiert.

Übrigens: Die Consorsbank bietet nicht nur 50 Euro für die Eröffnung und aktive Nutzung eines Girokontos, sondern auch attraktive Konditionen aufs Tagesgeld. Derzeit ist die Bank mit einem Zinssatz von 2,10 Prozent p.a. der Spitzenreiter im Tagesgeld-Vergleich von inside digital.

