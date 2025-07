Vor allem, wer viel im Homeoffice arbeitet, ist auf eine gute Internetverbindung angewiesen. Wenn der aktuelle Anbieter ständig Probleme macht, kann das ganz schön nerven. Und wenn du dann auch noch abends beim Streamen ständig Internetstörungen hast, kippt die Stimmung zusätzlich. Spätestens dann ist es höchste Zeit für einen neuen Anbieter und Tarif. Diese DSL-Tarife von congstar lohnen sich jetzt dank einer neuen Aktion besonders.

100 MBit/s zum Top-Preis für jeden

Wer in Haushalten mit maximal drei bis vier Personen wohnt, sollte in der Regel problemlos mit einer 100 MBit/s-Leitung auskommen. Nur, wenn etwa alle Personen gleichzeitig einzeln 4K-Videos streamen oder große Dateien hoch- oder herunterladen wollen, könnte die Datenübertragungsrate zu gering sein. Doch das ist in der Regel ja nur sehr selten der Fall. congstar bietet zwei Optionen mit 100 MBit/s im Download und 40 MBit/s im Upload an: den congstar Zuhause 100 Flex und congstar Zuhause 100 mit Laufzeit. Wie die Namen der Tarife bereits verraten, unterscheiden sie sich grundsätzlich nur in der Laufzeit.

Während der Flex-Tarif monatlich kündbar ist, bindest du dich im Laufzeit-Tarif für 24 Monate. Dafür wirst du aber auch belohnt. Denn beim Laufzeit-Tarif erhältst du derzeit 100 Euro Start-Bonus, der mit deiner Rechnung verrechnet wird. Die monatlichen Kosten von 35 Euro drückst du so also nochmal deutlich. Möchtest du hingegen doch lieber flexibel kündigen können, bekommst du immerhin noch 60 Euro Start-Bonus. Die Monatsgebühr bleibt gleich. Ein nicht zu vernachlässigender Vorteil bei congstar: Hier bist du im starken Telekom-Netz unterwegs – aber eben deutlich günstiger als beim Netzbetreiber selbst.

Dank Start-Bonus: 250-MBit/s-Tarif kostet die ersten zwei Jahre kaum mehr

Für Vielnutzer und große Haushalte empfiehlt sich allerdings oftmals eine höhere Datenübertragungsrate. Congstar bietet auch seinen 250-MBit/s-Tarif mit bis zu 40 MBit/s im Upload wahlweise als Laufzeit- oder Flex-Option an. Der Unterschied ist auch hier: Du hast 24 Monate Laufzeit oder kannst monatlich kündigen. Beim Flex-Tarif für 45 Euro pro Monat sicherst du dir gerade 90 Euro Start-Bonus, während du bei der Laufzeit-Variante sogar satte 150 Euro Start-Bonus abräumen kannst. Auf den Monat gerechnet ergibt das bei 24 Monaten Laufzeit einen rechnerischen Rabatt von über sechs Euro pro Monat. Für die ersten zwei Jahre zahlst du somit monatlich im Grunde genommen weniger als 40 Euro. Ein guter Preis für die gebrachte Leistung!

Übrigens: Wenn dir noch der passende Router fehlt, kannst du eine FRITZ!Box 7530 AX für fünf Euro monatlichen Mietpreis hinzubuchen. Der Router ist schon fertig eingerichtet und du bekommst bei einem Defekt einfach kostenfrei Ersatz.