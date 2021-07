Congstar Sommeraktion: Satte Rabatte und Disney+ kostenlos

Seit einer Woche bietet der Mobilfunk-Discounter congstar seinen Fair-Flat-Tarif zu optimierten Konditionen an. Jetzt zeigt sich, warum es zu diesen Tarifanpassungen gekommen ist. Denn noch bis zum 2. September bietet die Telekom-Tochter ausgewählte Tarife im Rahmen einer Sonderaktion zu neuen Konditionen an. Dazu gehört einerseits die Fair Flat, aber auch die klassischen Allnet Flat Tarife gibt es ab sofort mit Rabatt. Und das ist noch längst nicht alles.

50 Euro Ersparnis bei der congstar Fair Flat

Wer sich für die congstar Fair Flat entscheidet, erhält im Rahmen der jetzt angelaufenen Sommeraktion als Neukunde bei einer Online-Buchung 50 Euro. Und zwar als einmalige Gutschrift. Sie wird mit dem Bereitstellungspreis und dem monatlichen Grundpreis verrechnet. Der einmalige Bereitstellungspreis liegt im Rahmen der Sonderaktion bei 0 statt 35 Euro und on top gibt es 15 Euro Grundgebühr-Gutschrift.

Bei der congstar Fair Flat stehen monatlich 5, 8, 12 oder 18 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 25 Mbit/s im Downstream zur Verfügung. Der monatlich zu zahlende Grundpreis variiert abhängig vom gewählten Datenvolumen zwischen 15 und 30 Euro. Am Ende musst du aber nur das bezahlen, was du am Monatsende an mobilem Datenvolumen auch verbraucht hast. Wenn du dich etwa für die 18-GB-Datenstufe entschieden, am Ende des Monats aber nur 7 GB verbraucht hast, musst du nur 20 Euro statt der einkalkulierten 30 Euro bezahlen.

Gute Nachrichten gibt es auch für Interessenten der klassischen Allnet-Flat-Tarife. Die Vertragstarife stehen bis zum. 2. September mit mehr LTE-Datenvolumen zur Verfügung. Bei der congstar Allnet Flat M sind es aktuell bei einer Online-Bestellung 15 statt der sonst üblichen 10 GB – für 22 Euro monatlich bei maximal 25 Mbit/s im Downstream. Bei der congstar Allnet Flat L sind derzeit für 30 Euro im Monat satte 25 statt der üblichen 15 GB LTE-Datenvolumen inklusive.

Im Handel ist die Sommeraktion für die congstar Allnet Flat M bereits am 1. Juli gestartet und endet am 31. August. Hier wird die Allnet Flat M von 6 GB auf 10 GB Datenvolumen aufgewertet. Bei allen Allnet Flats ist neben einer Sprach-Flatrate auch eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze inklusive. Hinzu kommen einmalig 15 Euro (24 Monate Laufzeit) beziehungsweise einmalig 35 Euro (1 Monat Laufzeit).

Homespot-Tarif mit Rabatt

Suchst du nach einer günstigen DSL-Alternative? Nach einem flotten Internettarif, den du an einer festen Adresse per Mobilfunk über das Netz der Deutschen Telekom nutzen kannst? Der congstar Homespot ist ein solches Angebot, das dein Interesse wecken könnte. Und im Rahmen der Sommeraktion kannst du monatlich 15 Euro sparen. Denn der Tarif congstar Homespot 200 kostet bei einer Bestellung bis Anfang September nur 40 statt 55 Euro im Monat – monatlich 200 GB Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s inklusive. Einmalig sind bei zwei Jahren Laufzeit 10 Euro und bei einem Monat Mindestvertragslaufzeit 30 Euro zu bezahlen.

Und noch etwas solltest du hinsichtlich der congstar Sommeraktion wissen. Wenn du bis zum 15. September ein Disney+ Abo über congstar zu deinem neuen Handytarif dazu buchst, kannst du den Streamingdienst gleich drei Monate kostenlos über dein Endgerät nutzen. Regulär kostet die Disney+ Option bei congstar 8 Euro pro Monat.

Jetzt weiterlesen Tarif-Update: Congstar Fair Flat ab sofort noch besser