Congstar: Mehr Datenvolumen und niedrigere Grundkosten

Wenn du bis Ende Oktober den Smartphone-Tarif Allnet Flat L buchst, bekommst du doppelt so viel Datenvolumen wie bislang. Denn statt 10 GB Datenvolumen bekommst du 20 GB, die du im Telekom-Netz mit LTE nutzen kannst. Der Preis bleibt bei 30 Euro monatlich. Die Geschwindigkeit ist auf 25 Mbit/s im Downstream limitiert. Doch es geht auch schneller: LTE 50 ist ebenfalls im Rahmen der Aktion um zwei Euro reduziert und kostet 3 Euro monatlich extra.

Der Tarif enthält außerdem eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Die LTE 50-Option ist voraktiviert, kann aber schon bei der Bestellung abbestellt werden. Ansonsten ist auch ein monatlicher Wechsel möglich. Das Angebot gilt sowohl für die monatlich kündbare Flex-Variante als auch für Laufzeit-Variante.

Darüber hinaus werden bisher schon laufende Tarifaktionen bis zum 30. September verlängert: Den congstar Homespot 200 gibt es bei Online-Buchung für 40 statt 55 Euro monatlich. Auch hier gilt das Angebot sowohl für die monatlich kündbare Flex-Variante, als auch für Laufzeit-Variante. Last not least: Auch bei dem congstar X Tarif wurde die Tarifaktion verlängert. Als Kunde zahlst du 50 statt 60 Euro monatlich für 200 GB inklusive LTE 50 Option.

Aktion auch für congstar Fair Flat

Noch bis zum 20. September erhältst du bei Buchung der congstar Fair Flat eine Gutschrift von 50 Euro. Der Vorteil der Fair Flat: Dein gebuchtes Datenvolumen passt sich automatisch deinem Bedarf an. Du nutzt automatisch zwischen 5 GB für 15 Euro und 18 GB für 30 Euro.

congstar ist die Discountermarke der Telekom und bietet Tarife an, die im Vergleich zur Telekom ohne 5G und Dienste wie Stream On auskommen müssen. Dafür sind die Tarife aber auch günstiger als bei der Telekom direkt und konzentrieren sich auf Kunden, die einfach nur telefonieren und online gehen wollen.