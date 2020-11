Congstar Cyber Deal: Diese Dreifach-Flat musst du gesehen haben

Wenn du schon immer einen günstigen Tarif im Netz der Deutschen Telekom buchen wolltest, solltest du dir einen neuen Deal aus dem Hause Congstar genauer ansehen. Schon die aktuelle Winteraktion ist eigentlich eine Empfehlung wert. Doch das, was Congstar in Kürze im Rahmen eines vorübergehenden Black-Friday-Angebots auspackt, lohnt sich noch sehr viel mehr. Wenn du also überlegst, einen Handytarif bei congstar abzuschließen, solltest du dich noch ein paar Tage gedulden.

Congstar startet den Cyber Deal

Zwischen dem 26. und 30. November wird nämlich aus der noch bis Mitte Dezember laufenden Winteraktion ein fünftägiger Cyber Deal. Und der hat es ziemlich in sich. Denn während dieses Zeitraums kannst du die Allnet Flat M mit Sprach-, SMS- und Internet-Flat nicht nur mit 10 GB LTE-Datenvolumen pro Monat buchen, sondern sogar mit 20 GB; die du mit bis zu 25 Mbit/s im Netz der Deutschen Telekom versurfen kannst.

Die Grundgebühr? Noch mindestens bis zum Jahresende zahlst du im Rahmen der aktuellen Mehrwertsteuersenkung pro Monat 19,50 Euro. Sollte der Mehrwertsteuersatz ab Januar wieder angehoben werden, steigt die monatliche Grundgebühr dann auf 20 Euro an. Für 3 Euro mehr im Monat kannst du deine Surf-Geschwindigkeit von maximal 25 auf bis zu 50 Mbit/s erhöhen.

Du entscheidest über die Laufzeit des Tarifs

Frei entscheiden kannst du übrigens, ob du den Black-Weekend-Deal von Congstar mit nur einem Monat Vertragslaufzeit oder mit mindestens 24 Monaten Vertragslaufzeit buchst. Bei der langen Laufzeit musst du einmalig 14,63 Euro Anschlusspreis zahlen, bei der kurzen sind es verbunden mit der Flexibilität, jederzeit wieder kündigen zu können, 34,12 Euro.

Und: Wenn du dich für die lange Laufzeit entscheidest, kann du den Tarif zudem mit einem neuen Smartphone kombinieren. Für einmalig 99 Euro bekommst du dann das Huawei P30 lite New Edition dazu. Das Besondere: Es ist anders als viele andere Huawei-Smartphones noch mit Google-Diensten nutzbar und verfügt zudem über satte 256 GB Speicherplatz. Mehr Details verraten wir dir in unserem ausführlichen Testbericht zum Huawei P30 lite New Edition.

Tarifvergleich: So gut ist der Cyber Deal von Congstar wirklich

Mit dem Congstar Cyber Deal vergleichbare Tarife kosten normalerweise mindestens das Doppelte. Zum Beispiel knapp 40 Euro bei Lebara (und dort ist nicht einmal eine SMS-Flat inklusive) oder knapp 50 Euro bei FCB Mobil. Wissen solltest du aber auch, dass bei mobilcom-debitel aktuell eine interessante Sonderaktion zu einem Tarif im Telekom-Netz läuft. Dort erhältst du nämlich eine Dreifach-Flat mit nicht viel schlechteren 18 GB LTE-Datenvolumen bei maximal 21,6 Mbit/s im Downstream für knapp 17 Euro pro Monat.

Allerdings musst du bei mobilcom-debitel trotz 24-monatiger Mindestvertragslaufzeit auch einmalig 39,99 Euro Anschlusspreis zahlen und nach zwei Jahren wird dein Tarif auch wieder deutlich teurer. Das ist beim Congstar Cyber Deal nicht der Fall. Den Sonderpreis darfst du bis zu deiner Kündigung zahlen – also auf Wunsch auch über zwei Jahre hinaus.

