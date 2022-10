Congstar: Allnet-Flats im Telekom-Netz erhalten kräftiges Upgrade

Gültig sind die ab sofort und bis zum 10. Januar kommenden Jahres laufenden Sonderkonditionen für die Vertragstarife Allnet Flat S, Allnet Flat M und Allnet Flat L. Grundsätzlich inklusive: eine Sprach-, SMS- und Internet-Flatrate. Zum Teil winkt neben einer reduzierten Grundgebühr und mehr Datenvolumen auch eine höhere Download-Geschwindigkeit im LTE-Netz der Deutschen Telekom. Den dafür sonst regulär zu zahlenden Aufpreis berechnet Congstar für Neukunden im Rahmen der Sonderaktion während der gesamten Vertragslaufzeit nicht.

Congstar Winteraktion: Das steckt drin

Im Detail bedeutet das für die drei Allnet-Flat-Tarife, dass in der Allnet Flat S vorübergehend 4 statt nur 3 GB LTE-Datenvolumen pro Monat inklusive sind. Bei der Allnet Flat M erhöht sich das monatlich nutzbare Datenvolumen von 10 auf 18 GB, im Tarif Allnet Flat L von 15 auf sogar 25 GB. Hinzu kommt, dass die beiden letztgenannten Tarife ohne Aufpreis mit bis zu 50 statt nur maximal 25 Mbit/s im Downstream nutzbar sind. Im günstigen S-Tarif kannst du das Plus an Geschwindigkeit für 3 Euro monatlich zubuchen. Wiederum 3 Euro pro Monat sparen kannst du bei der Allnet Flat L. Denn hier fällt im Rahmen der Congstar Winteraktion die Grundgebühr um 3 Euro pro Monat niedriger aus.

Allnet Flat S

12 Euro pro Monat

Dreifach-Flat für Telefonate, SMS und Internet

4 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 25 Mbit/s im Downstream

Allnet Flat M

22 Euro pro Monat

Dreifach-Flat für Telefonate, SMS und Internet

18 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 50 Mbit/s im Downstream

Allnet Flat L

27 Euro pro Monat

Dreifach-Flat für Telefonate, SMS und Internet

25 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 25 Mbit/s im Downstream

Mehr Datenvolumen gegen Aufpreis

Du wünschst dir mehr Datenvolumen? Kein Problem, auch das kannst du bei Congstar bekommen. Im Tarif Allnet Flat S stehen 2 GB an Extra-Daten für 3 Euro Aufpreis pro Monat zur Verfügung. In den Tarifen Allnet Flat M und L sind es für 5 Euro Aufpreis pro Monat sogar 5 GB Extra-Daten monatlich.

Ist dein zur Verfügung gestelltes Datenvolumen aufgebraucht, kannst du per SpeedOn-Option weiteres Volumen gegen Aufpreis für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats nachbuchen. Zum Beispiel 1 GB für 6 Euro. Oder du greifst mit einer auf maximal 32 Kbit/s gedrosselten Geschwindigkeit weiter auf das Internet zu. Eine solche Geschwindigkeit reicht aber allenfalls noch aus, um Textnachrichten über Messenger-Apps zu versenden.

Jährlich mehr Datenvolumen – ohne Aufpreis!

Ohnehin bekommst du in den drei Allnet-Flat-Tarifen aber jedes Jahr kostenlos mehr mobiles Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Möglich macht es die GB+-Funktion, die grundsätzlich inklusive ist. Sie sorgt dafür, dass bei der Allnet Flat S das monatlich nutzbare Datenvolumen jährlich um 1 GB steigt. Entscheidest du dich für die Allnet Flat M oder Allnet Flat L, sind es Jahr für Jahr sogar 5 GB mehr.

Bei allen drei Tarifen hast du die freie Wahl, ob du dich für einen Vertrag mit nur einem Monat Vertragslaufzeit entscheidest, oder eine zweijährige Bindung eingehst. Wenn du dich für einen Vertrag mit zwei Jahren Laufzeit entscheidest, sparst du bei der Allnet Flat S derzeit die sonst anfallende Anschlussgebühr in Höhe von 10 Euro. In den anderen beiden Tarifen sinkt der einmalige Anschlusspreis von 35 auf 15 Euro.

