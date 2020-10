Congstar: Winteraktion für Sparfüchse - Allnet-Flat zum Sonderpreis

Drei klassische Allnet-Flat-Tarife stehen bei Congstar zur Verfügung. Mit ihnen kannst du mit deinem Handy nicht nur unbegrenzt in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze telefonieren, sondern auch so viele SMS zu deutschen Handys verschicken wie du möchtest und zudem unlimitiert im Internet surfen. Ein gewisses monatliches Datenvolumen steht dabei mit LTE-Geschwindigkeit und bis zu 25 Mbit/s im Downstream zur Verfügung. Jetzt passt Congstar die Konditionen für einen der drei Tarife, die alle im Netz der Konzernmutter Deutsche Telekom realisiert werden, vorübergehend an.

Congstar Allnet Flat M: 10 GB für unter 20 Euro

Wenn du dich für die Congstar Allnet Flat M entscheidest, erhältst du neben einer Sprach- und SMS-Flatrate eine Internet-Flatrate mit satten 10 GB Datenvolumen pro Monat. Dafür berechnet dir Congstar 19,50 Euro pro Monat. Jeden Monat hast du zudem die Möglichkeit, 5 GB zusätzlich für aktuell 4,88 Euro monatlich extra zuzubuchen. Und wenn dir 25 Mbit/s im Downstream nicht reichen: 50 Mbit/s kosten derzeit 2,94 Euro pro Monat extra. Ist dein monatliches Datenvolumen verbraucht, erfolgt für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats eine Drosselung der Surfgeschwindigkeit auf 32 Kbit/s.

Buchbar ist der neue Aktionstarif bis zum 22. Dezember über die Homepage von Congstar. Standardmäßig liegt die Mindestvertragslaufzeit bei 24 Monaten. Dann liegt der einmalige Anschlusspreis bei 14,63 Euro. Du kannst den Wintertarif aber auch mit nur einem Monat Laufzeit buchen. Für dieses Mehr an Flexibilität musst du einmalig 34,12 Euro bezahlen.

Übrigens: Im stationären Handel ist die Congstar Allnet Flat M ebenfalls erhältlich. Zwischen dem 29. Oktober und dem 8. Januar 2021 gibt es sie mit zwar nicht mit 10, aber immerhin mit 8 GB LTE-Datenvolumen. Regulär sind nur 5 GB monatlich inklusive.

Alternativ bietet Congstar zwei weitere Allnet-Flats an. Die Allnet Flat S beinhaltet Sprach-, SMS- und Internet-Flat mit 3 GB LTE-Volumen für derzeit 11,70 Euro monatlich. Bei der Allnet Flat L sind 15 GB LTE-Volumen für monatlich 29,25 Euro drin. Gerade dieser Tarif lohnt sich aktuell in der Standardausführung aber nicht. Denn 15 GB Datenvolumen bekommst du über die optionale Tarifoption (5 GB Extra-Daten-Option) in der Allnet Flat M für rund 5 Euro weniger im Monat. Schon interessanter: die Allnet Flat L mit Extra-Daten-Option, also insgesamt 20 GB LTE-Volumen, für aktuell rund 34 Euro.

Klingt gut? Es geht noch besser!

Wenn du der Meinung bist, dass der neue Aktionstarif von Congstar schon unübertroffen günstig ist, haben wir übrigens gute Nachrichten für dich. Denn bis zum 23. November kannst du dir bei klarmobil.de einen noch etwas günstigeren D-Netz-Tarif sichern.

Zwei Jahre lang kannst du für 19,99 Euro monatlich eine Dreifach-Flat mit sogar 12 GB LTE-Datenvolumen nutzen. Danach erhöht sich dieser Allnet-Flat-Tarif auf 29,99 Euro. Einmalig sind 19,99 Euro Anschlusspreis zu zahlen. Wenn dir 5 beziehungsweise 7 GB reichen, zahlst du dafür zwei Jahre lang 9,99 beziehungsweise 14,99 Euro pro Monat, ehe ab dem 25. Monat dann 19,99 respektive 24,99 Euro fällig werden. Bei Congstar gibt es diese Preiserhöhung nach zwei Jahren nicht.

Und dann wäre da noch freenet Mobile. Der Mobilfunk-Discounter bietet dir noch mehr für eine noch niedrigere Grundgebühr. Eine Triple-Flat mit 4 GB LTE-Datenvolumen kostet dort aktuell 9,99 Euro pro Monat, wenn es 8 GB LTE-Volumen pro Monat sein sollen, musst du dafür 13,99 Euro monatlich zahlen. Und für 16,99 Euro kannst du dir eine Allnet-Flat momentan für 16,99 Euro im Monat sichern. Allerdings liegt die maximal mögliche Download-Geschwindigkeit in allen Tarifen bei nur 21,6 Mbit/s – realisiert über das Mobilfunknetz von Vodafone. Du merkst: Ein Preisvergleich lohnt sich immer.